1 órája
Bolondok aranya, ősi tengerek és vándorló ásványok – földtani csodák Tatán +fotók
Izgalmas kalandokban nem volt hiány. Rejtélyes ősmaradványok, csillogó ásványok és izgalmas kísérletek tették emlékezetessé a szombati Geotóp Napot, amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették Tata földtani értékeit.
Évezredekre visszanyúló kalandra hívták a tataiakat szombaton. A Kuny Domokos Múzeum és az ELTE Geológus Kertje idén is közös programmal várta a természet és a tudomány szerelmeseit. Rejtélyes ősmaradványok, csillogó ásványok és izgalmas kísérletek tették emlékezetessé a szombati Geotóp Napot, amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették Tata földtani értékeit.
A Kuny Domokos Múzeum Várban rendezett ásványos játszóházában az idei év ásványával, az opállal ismerkedhettek meg a látogatók, míg a Geológus Kertben az év ősmaradványa, a radiolária került a középpontba. A két helyszín között vezetett séták mutatták be a város földtani érdekességeit, a legkitartóbb résztvevőket pedig apró ajándékkal is megjutalmazták.
Évezredes kaland a Geotóp Nap
– Mindig öröm számunkra, hogy sokan kíváncsiak a kertre, és sok tatai is most találkozik vele először – mondta el a Kemma.hu-nak Harman-Tóth Erzsébet, az ELTE Természettudományi Múzeum vezetője a Geológus Kertben. Hozzátette: a rendezvényhez kapcsolódva most is zajlik a szavazás a következő év földtani fajaira, vagyis az Év ásványára, ősmaradványára és ásványi nyersanyagára, amelyről a nagyközönség dönthet.
A szakember kiemelte, hogy idén különleges kapcsolat fűzi össze az év két „sztárját”:
– A radiolária egy apró tengeri egysejtű, amelynek vázából idővel radiolarit, vagyis tűzkőréteg alakul ki. Érdekesség, hogy a 2025-ös év ásványa, az opál is ebből az anyagból épül fel. A radioláriák páncélzata mikroszkopikus szépségű, igazi természeti műalkotás – mutatta a különleges maradványokat Harman-Tóth Erzsébet.
Bolondok aranya, a "vándorló" ásvány
A látogatók nemcsak ezekkel az ősi kincsekkel, hanem a pirit, vagyis a „bolondok aranya” titkaival is megismerkedhettek.
– A pirit vas-szulfid, ami olyan környezetben keletkezik, ahol kevés az oxigén – magyarázta Harman-Tóth Erzsébet. – Amikor azonban a föld alól előkerül, és találkozik a levegővel, elkezd bomlani: a vasrészből rozsda, a kénrészből pedig kénsav keletkezik. Ez a sav szinte „megeszi” a környezetét, és a régi ásványgyűjteményekben gyakran megtörtént, hogy a pirit szó szerint szétégette maga alatt a fafiókot. Fiókról-fiókra "vándorolt" – tette hozzá. A Geotóp Napon természetesen ezt is bemutatták: a múzeum egyik tárlójában egy korábbi gyűjtemény fiókján jól látható, hogyan marja szét az anyagot a kénsavat termelő ásvány.
GALÉRIA: Évezredes kaland a Geotóp Napon (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
A Geológus Kertben látványos bemutatók és kézbe vehető kőzetminták segítették megérteni a földtörténet izgalmas folyamatait. A gyerekek játszhattak, kísérletezhettek, sőt, még „ősállatokat” is simogathattak.
A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódott, és ismét bebizonyította, hogy Tata a földtani értékek városa – ahol a múlt és a tudomány kéz a kézben mesél a természet csodáiról.