október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő természet

1 órája

Bolondok aranya, ősi tengerek és vándorló ásványok – földtani csodák Tatán +fotók

Címkék#ELTE Természettudományi Múzeum#Geológus Kertben#Geotóp Nap#radiolária#ősmaradványok ásvány#kincs#kénsav#kísérletek

Izgalmas kalandokban nem volt hiány. Rejtélyes ősmaradványok, csillogó ásványok és izgalmas kísérletek tették emlékezetessé a szombati Geotóp Napot, amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették Tata földtani értékeit.

Goletz-DeáK Viktória

Évezredekre visszanyúló kalandra hívták a tataiakat szombaton. A Kuny Domokos Múzeum és az ELTE Geológus Kertje idén is közös programmal várta a természet és a tudomány szerelmeseit. Rejtélyes ősmaradványok, csillogó ásványok és izgalmas kísérletek tették emlékezetessé a szombati Geotóp Napot, amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették Tata földtani értékeit.

geotóp Nap
A Geotóp Napon az év ásványával és ősmaradványával is megismerkedhettek a látogatók 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Kuny Domokos Múzeum Várban rendezett ásványos játszóházában az idei év ásványával, az opállal ismerkedhettek meg a látogatók, míg a Geológus Kertben az év ősmaradványa, a radiolária került a középpontba. A két helyszín között vezetett séták mutatták be a város földtani érdekességeit, a legkitartóbb résztvevőket pedig apró ajándékkal is megjutalmazták.

Évezredes kaland a Geotóp Nap

– Mindig öröm számunkra, hogy sokan kíváncsiak a kertre, és sok tatai is most találkozik vele először – mondta el a Kemma.hu-nak Harman-Tóth Erzsébet, az ELTE Természettudományi Múzeum vezetője a Geológus Kertben. Hozzátette: a rendezvényhez kapcsolódva most is zajlik a szavazás a következő év földtani fajaira, vagyis az Év ásványára, ősmaradványára és ásványi nyersanyagára, amelyről a nagyközönség dönthet.

A szakember kiemelte, hogy idén különleges kapcsolat fűzi össze az év két „sztárját”:
– A radiolária egy apró tengeri egysejtű, amelynek vázából idővel radiolarit, vagyis tűzkőréteg alakul ki. Érdekesség, hogy a 2025-ös év ásványa, az opál is ebből az anyagból épül fel. A radioláriák páncélzata mikroszkopikus szépségű, igazi természeti műalkotás – mutatta a különleges maradványokat Harman-Tóth Erzsébet.

Bolondok aranya, a "vándorló" ásvány

A látogatók nemcsak ezekkel az ősi kincsekkel, hanem a pirit, vagyis a „bolondok aranya” titkaival is megismerkedhettek.

A bolondok aranya a fiókot is képes szétmarni 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– A pirit vas-szulfid, ami olyan környezetben keletkezik, ahol kevés az oxigén – magyarázta Harman-Tóth Erzsébet. – Amikor azonban a föld alól előkerül, és találkozik a levegővel, elkezd bomlani: a vasrészből rozsda, a kénrészből pedig kénsav keletkezik. Ez a sav szinte „megeszi” a környezetét, és a régi ásványgyűjteményekben gyakran megtörtént, hogy a pirit szó szerint szétégette maga alatt a fafiókot. Fiókról-fiókra "vándorolt" – tette hozzá. A Geotóp Napon természetesen ezt is bemutatták: a múzeum egyik tárlójában egy korábbi gyűjtemény fiókján jól látható, hogyan marja szét az anyagot a kénsavat termelő ásvány.

GALÉRIA: Évezredes kaland a Geotóp Napon (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

A Geológus Kertben látványos bemutatók és kézbe vehető kőzetminták segítették megérteni a földtörténet izgalmas folyamatait. A gyerekek játszhattak, kísérletezhettek, sőt, még „ősállatokat” is simogathattak.

A rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódott, és ismét bebizonyította, hogy Tata a földtani értékek városa – ahol a múlt és a tudomány kéz a kézben mesél a természet csodáiról.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu