Geológia

1 órája

Titkok a föld mélyéről: drágakövek és ősmaradványok nyomában Tatán

Címkék#tatai múzeum#opál#kuny domokos múzeum#ásvány#Tata#geológia

Tata októberben ismét különleges programmal várja a látogatókat. A Geotóp Nap a földtudomány világába enged betekintést, ahol az idei év ásványa, az opál és az év ősmaradványa, a radiolária kerül reflektorfénybe.

Bajcsy Tünde

Ahogy a kőzetek rétegei őrzik a múlt lenyomatait, úgy Tata is tele van földtudományi különlegességekkel. Nem véletlen, hogy a várost sokan a „geológusok paradicsomának” nevezik: karsztforrásai, ősmaradványai és a Vár környéki feltárások egyaránt arról mesélnek, milyen gazdag örökséget rejt a föld mélye. Mutatjuk mi várható a Geotóp Nap alkalmából Tatán a múzeumban.

A természet egyik leglátványosabb drágaköve, az opál – október 11-én a Geotóp Nap programjaiban is középpontba kerül.
A természet egyik leglátványosabb drágaköve, az opál – október 11-én a Geotóp Nap programjaiban is középpontba kerül
Fotó: Laszlo Kupi Fine Mineral Photography

Geotóp nap Tatán

Ebbe a világba nyerhetünk betekintést október 11-én, amikor ismét megrendezik a Geotóp Napot a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A Kuny Domokos Múzeum és az ELTE Tatai Geológus Kert közös rendezvényén ezúttal is játékos feladatokkal, izgalmas vezetett sétákkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket.

Idén a 2025-ös Év ásványa, az opál, valamint az Év ősmaradványa, a radiolária kerül a középpontba. A látogatók többek között kipróbálhatják az ásványjátszóházat, megsimogathatnak ősmaradványokat, és felfedezhetik a Geológus kert különlegességeit is.

Érdekességek az opálról – az Év ásványa 2025-ben

  • Az opál neve a szanszkrit upala szóból ered, ami „drágakövet” jelent.
  • Különleges színes játéka, a „tűz” az apró szilíciumgömbök fénytörésének köszönhető. Ezért láthatunk benne szivárványszerű villanásokat.
  • Az ausztrál bányák adják a világ opáltermelésének kb. 95%-át.
  • Létezik nemesopál (szivárványos, drágakő minőség) és közönséges opál (átlátszatlanabb, kevésbé csillogó változat).
  • Az opált már az ókorban is szerencsekőnek tartották, a rómaiak úgy hitték, hogy „minden drágakő erényét” magában hordozza.
  • A magyarországi opálok közül a legismertebbek a Dubník-hegység (ma Szlovákia területén) lelőhelyeiről származnak, amelyek Európában évszázadokon át különleges kincseknek számítottak.

Érdekességek a radioláriáról – az Év ősmaradványa 2025-ben

  • A radioláriák apró, egysejtű élőlények, amelyek több százmillió éve élnek az óceánokban.
  • Méretük alig 0,1–0,2 milliméter, de bonyolult, szimmetrikus vázaik mikroszkóp alatt lenyűgöző látványt nyújtanak.
  • Vázuk szilícium-dioxidból épül fel – hasonló anyagból, mint az opál –, ezért nagyon jól fosszilizálódnak.
  • A tengerfenéken vastag üledékrétegeket hoznak létre, az ún. „radiolária-iszapot”, ami fontos információkat ad a földtörténeti múlt klímájáról és óceánjairól.
  • A XIX. században Ernst Haeckel német biológus készített gyönyörű rajzokat a radioláriákról, amelyek ma is tudományos és művészeti értéket képviselnek.
  • A radioláriák formavilága annyira gazdag, hogy a kutatók ma is több ezer fajt különböztetnek meg.
A Geotóp nap programjai
Forrás: Facebook/Kuny Domokos Múzeum

A szervezők arra is buzdítják a vendégeket, hogy szavazzanak a 2026-os év jelöltjeire – így mindenki részese lehet a földtudomány országos szavazásának.

A program minden korosztálynak szól, a részvétel ingyenes, és aki mindkét helyszínt felkeresi, ajándékkal is gazdagodhat.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Kuny Domokos Múzeum nemrég újabb rangos szakmai elismerést is kapott: a „Földönfutók” című programért két múzeumpedagógusuk, Szegedi Fanni és Szűcs József vehette át a Múzeumpedagógiai Különdíjat Szentendrén.

 

