Titkok a föld mélyéről: drágakövek és ősmaradványok nyomában Tatán

Ahogy a kőzetek rétegei őrzik a múlt lenyomatait, úgy Tata is tele van földtudományi különlegességekkel. Nem véletlen, hogy a várost sokan a „geológusok paradicsomának” nevezik: karsztforrásai, ősmaradványai és a Vár környéki feltárások egyaránt arról mesélnek, milyen gazdag örökséget rejt a föld mélye. Mutatjuk mi várható a Geotóp Nap alkalmából Tatán a múzeumban.

A természet egyik leglátványosabb drágaköve, az opál – október 11-én a Geotóp Nap programjaiban is középpontba kerül

Fotó: Laszlo Kupi Fine Mineral Photography

Geotóp nap Tatán

Ebbe a világba nyerhetünk betekintést október 11-én, amikor ismét megrendezik a Geotóp Napot a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. A Kuny Domokos Múzeum és az ELTE Tatai Geológus Kert közös rendezvényén ezúttal is játékos feladatokkal, izgalmas vezetett sétákkal és interaktív bemutatókkal várják az érdeklődőket.

Idén a 2025-ös Év ásványa, az opál, valamint az Év ősmaradványa, a radiolária kerül a középpontba. A látogatók többek között kipróbálhatják az ásványjátszóházat, megsimogathatnak ősmaradványokat, és felfedezhetik a Geológus kert különlegességeit is.

Érdekességek az opálról – az Év ásványa 2025-ben

Az opál neve a szanszkrit upala szóból ered, ami „drágakövet” jelent.

Különleges színes játéka, a „tűz” az apró szilíciumgömbök fénytörésének köszönhető. Ezért láthatunk benne szivárványszerű villanásokat.

Az ausztrál bányák adják a világ opáltermelésének kb. 95%-át.

Létezik nemesopál (szivárványos, drágakő minőség) és közönséges opál (átlátszatlanabb, kevésbé csillogó változat).

Az opált már az ókorban is szerencsekőnek tartották, a rómaiak úgy hitték, hogy „minden drágakő erényét” magában hordozza.

A magyarországi opálok közül a legismertebbek a Dubník-hegység (ma Szlovákia területén) lelőhelyeiről származnak, amelyek Európában évszázadokon át különleges kincseknek számítottak.

Érdekességek a radioláriáról – az Év ősmaradványa 2025-ben