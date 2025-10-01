Lomtalanítástól a garázsvásárig: kell adót fizetni az eladáskor?

Ősszel és tavasszal indul a nagy lomtalanítások időszaka. Sokan garázsvásárokon árulják a saját portékáikat. De adómentesen eladhatóak az otthon megunt tárgyak? Mik a garázsvásár szabályai? Itt a szakértő válasza.

Garázsvásárnak is megvannak a szabályai

Forrás: hulladeknelkul.hu

Így adózik a garázsvásár után

Családommal kiszanáltuk a kinőtt gyerekruhákat, a megunt használati tárgyakat, illetve néhány kisebb, lecserélt bútort. A házunknál garázsvásárt szerveztünk, ám mielőtt nekiálltunk volna az eladásnak, megkérdeztem az adószakértőt az eladás utáni adózásról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal infóvonalához fordultam segítségért, hiszen itt gyorsan és érthetően kaptam eddigi kérdéseimre is választ, például a háromgyerekes anyák adómentességére vonatkozóan is.

A használt termék eladásakor az adózásra is kell gondolni - ám nem kell megijedni: az eladás adómentes, ha ügyesen számol.

Hol tartható garázsvásár ?

Nem mindegy az sem, hol tartod a garázsvásárt. A garázsvásár szabálya, vagyis a törvény szerint saját magánterületeden, kertedben, garázsodban, hétvégi házadban engedély nélkül tartható vásár. Ám közterületre már nem költözhetsz ki a portékáiddal, oda már területfoglalási engedély kellene. Más magánterületén is csak a tulajdonos beleegyezésével tartható garázsvásár.

Piacokon változóak a szabályok. Bizonyos piacok engedik, hogy magánszemélyek béreljenek asztalt náluk. Ám vannak piacok, ahol kizárólag őstermelők vagy egyéni vállalkozók árulhatnak.

Megtudtam a legfontosabbat: magánszemélyként évente 600 ezer forint összbevételig vagy 200 ezer forint jövedelemig (erről később) adómentes a saját tárgyak eladása. Ez egyébként összhangban van azzal, amelyről nemrég írtunk: a saját termesztésű, alkalmanként eladott termények bevétel határa is ennyi. Fejben összeszámoltuk, hogy garázsvásárunkon mekkora bevételre számolunk, így megnyugodtunk: nincs adókötelezettségünk.

Jövedelmet kell számolni az értékhatár felett

Emellett azt is észben tartjuk, hogy ha például az internetes oldalakon keresztül adunk-veszünk év közben, a bevételeket folyamatosan jegyezzük magunknak. Ugyanis a 600 ezer forint gyorsan összejöhet 12 hónap alatt. Ilyen esetben pedig jövedelmet kell számolni. A NAV kisokosa szerint a jövedelmet úgy számoljuk, hogy a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat.