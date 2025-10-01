október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adóügyek

2 órája

Lomtalanítástól a garázsvásárig: kell adót fizetni az eladáskor?

Címkék#garázsvásár#nemzeti adó- és vámhivatal#adózás

Adómentesen eladhatod a megunt dolgaidat. Itt a garázsvásárok és a lomtalanítások időszaka - utánanéztünk az adószabályoknak.

Feleki Marietta

Ősszel és tavasszal indul a nagy lomtalanítások időszaka. Sokan garázsvásárokon árulják a saját portékáikat. De adómentesen eladhatóak az otthon megunt tárgyak? Mik a garázsvásár szabályai? Itt a szakértő válasza.

Garázsvásár
Garázsvásárnak is megvannak a szabályai
Forrás: hulladeknelkul.hu

Így adózik a garázsvásár után

Családommal kiszanáltuk a kinőtt gyerekruhákat, a megunt használati tárgyakat, illetve néhány kisebb, lecserélt bútort. A házunknál garázsvásárt szerveztünk, ám mielőtt nekiálltunk volna az eladásnak, megkérdeztem az adószakértőt az eladás utáni adózásról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal infóvonalához fordultam segítségért, hiszen itt gyorsan és érthetően kaptam eddigi kérdéseimre is választ, például a háromgyerekes anyák adómentességére vonatkozóan is.

A használt termék eladásakor az adózásra is kell gondolni - ám nem kell megijedni: az eladás adómentes, ha ügyesen számol.

Hol tartható garázsvásár ?
Nem mindegy az sem, hol tartod a garázsvásárt. A garázsvásár szabálya, vagyis a törvény szerint saját magánterületeden, kertedben, garázsodban, hétvégi házadban engedély nélkül tartható vásár. Ám közterületre már nem költözhetsz ki a portékáiddal, oda már területfoglalási engedély kellene. Más magánterületén is csak a tulajdonos beleegyezésével tartható garázsvásár. 
Piacokon változóak a szabályok. Bizonyos piacok engedik, hogy magánszemélyek béreljenek asztalt náluk. Ám vannak piacok, ahol kizárólag őstermelők vagy egyéni vállalkozók árulhatnak.

Megtudtam a legfontosabbat: magánszemélyként évente 600 ezer forint összbevételig vagy 200 ezer forint jövedelemig (erről később) adómentes a saját tárgyak eladása. Ez egyébként összhangban van azzal, amelyről nemrég írtunk: a saját termesztésű, alkalmanként eladott termények bevétel határa is ennyi. Fejben összeszámoltuk, hogy garázsvásárunkon mekkora bevételre számolunk, így megnyugodtunk: nincs adókötelezettségünk.

Jövedelmet kell számolni az értékhatár felett

Emellett azt is észben tartjuk, hogy ha például az internetes oldalakon keresztül adunk-veszünk év közben, a bevételeket folyamatosan jegyezzük magunknak. Ugyanis a 600 ezer forint gyorsan összejöhet 12 hónap alatt. Ilyen esetben pedig jövedelmet kell számolni. A NAV kisokosa szerint a jövedelmet úgy számoljuk, hogy a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat.

Ha az így kapott eredmény (azaz az adózás nyelvén a jövedelem) 200 ezer forint felett van, akkor 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni. Ezt a tárgyévet követő évben, az adóbevallásában kell feltüntetni és megfizetni a NAV felé.

Fontos még, hogy ha az adott évben az ingó vagyontárgyak eladásából származó jövedelem után számított adó összege nem haladja meg a 30 ezer forintot, akkor azt nem kell befizetni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu