Durva jelenetek Esztergomban: a vasútállomáson őrjöngött egy férfi!

Egyre több esetben történik olyan garázdaság, amely közösségi tereken zajlik, és a járókelők biztonságérzetét súlyosan megingatja. Az Esztergomi Járásbíróság most egy olyan ügyben hozott ítéletet, amelynek vádlottja a helyi vasútállomás várótermében viselkedett botrányosan.

A bíróság kimondta az ítéletet a garázdasággal vádolt férfi ellen

Fotó: Mandiner.hu / Forrás: Facebook

Félelmet keltett a váróban

A bíróság megállapítása szerint 2024 júliusában az esztergomi állomás várótermében a vádlott hangoskodott, a berendezéseket ütötte, majd minden ok nélkül kiabálni kezdett egy idősebb férfival. A vádlott nemcsak szóban zaklatta az ismeretlent, hanem közösülést imitáló mozdulatokat is tett felé, ezzel nyíltan megalázó helyzetbe hozva őt. Az incidens ezzel nem ért véget: a férfi egy telefonáló utas készülékét is kiütötte a kezéből, amitől az a földre esett.

A helyzet annyira felfokozottá vált, hogy az utasok elhagyták a várótermet, az incidenst végül egy jegyvizsgálónak sikerült megfékeznie. Az agresszió azonban ezzel sem ért véget: a férfi az utcára távozva egy másik személybe is belekötött, őt vállal meglökte, majd szidalmazta.

Garázdaság miatt született ítélet

Az Esztergomi Járásbíróság végül 11 hónap fogházbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, és két évre eltiltotta a közügyektől is. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, mivel míg az ügyészség tudomásul vette a döntést, addig a vádlott enyhítésért, védője pedig felmentésért és enyhítésért is fellebbezett.

Nem egyedi eset: egyre több a hasonló erőszakos fellépés

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az elmúlt időszakban több ügy is a bíróság elé került, amelyben hasonlóan erőszakos viselkedéssel szemben döntöttek. Egy másik esetben például egy férfi az esztergomi kórház sürgősségi osztályán és az intenzív osztályon is randalírozott, több egészségügyi dolgozót súlyosan bántalmazott. Az orvost és az ápolókat bántalmazó férfit végül a rendőrök sokkolóval tudták megfékezni – az ügyében első fokon 6 év 10 hónap börtönbüntetést szabtak ki.