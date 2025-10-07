53 perce
Durva jelenetek Esztergomban: a vasútállomáson őrjöngött egy férfi!
Egy büntetett előéletű férfi őrjöngött az esztergomi vasútállomás várótermében, ahol több utasra is rátámadt. A garázdaság miatt bíróság elé állított vádlott ítéletét most hozták meg Esztergomban.
Egyre több esetben történik olyan garázdaság, amely közösségi tereken zajlik, és a járókelők biztonságérzetét súlyosan megingatja. Az Esztergomi Járásbíróság most egy olyan ügyben hozott ítéletet, amelynek vádlottja a helyi vasútállomás várótermében viselkedett botrányosan.
Félelmet keltett a váróban
A bíróság megállapítása szerint 2024 júliusában az esztergomi állomás várótermében a vádlott hangoskodott, a berendezéseket ütötte, majd minden ok nélkül kiabálni kezdett egy idősebb férfival. A vádlott nemcsak szóban zaklatta az ismeretlent, hanem közösülést imitáló mozdulatokat is tett felé, ezzel nyíltan megalázó helyzetbe hozva őt. Az incidens ezzel nem ért véget: a férfi egy telefonáló utas készülékét is kiütötte a kezéből, amitől az a földre esett.
A helyzet annyira felfokozottá vált, hogy az utasok elhagyták a várótermet, az incidenst végül egy jegyvizsgálónak sikerült megfékeznie. Az agresszió azonban ezzel sem ért véget: a férfi az utcára távozva egy másik személybe is belekötött, őt vállal meglökte, majd szidalmazta.
Garázdaság miatt született ítélet
Az Esztergomi Járásbíróság végül 11 hónap fogházbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, és két évre eltiltotta a közügyektől is. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, mivel míg az ügyészség tudomásul vette a döntést, addig a vádlott enyhítésért, védője pedig felmentésért és enyhítésért is fellebbezett.
Nem egyedi eset: egyre több a hasonló erőszakos fellépés
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az elmúlt időszakban több ügy is a bíróság elé került, amelyben hasonlóan erőszakos viselkedéssel szemben döntöttek. Egy másik esetben például egy férfi az esztergomi kórház sürgősségi osztályán és az intenzív osztályon is randalírozott, több egészségügyi dolgozót súlyosan bántalmazott. Az orvost és az ápolókat bántalmazó férfit végül a rendőrök sokkolóval tudták megfékezni – az ügyében első fokon 6 év 10 hónap börtönbüntetést szabtak ki.
Egy másik brutális esetben egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy Tatabányán különös kegyetlenséggel megölte élettársa édesanyját. A nyomozás szerint piszkavassal 38 ütést mért a mozgáskorlátozott sértettre, akinek sérülései végzetesnek bizonyultak.
