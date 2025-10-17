október 17., péntek

Hedvig névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta

Címkék#személyautó#kilométeres#baleset helyzet#út kilométerszelvény#város#autósok#M1-es autópálya#autópálya#baleset

Kilométeres dugó torlaszolja el Tatát péntek délután. Frontális karambol történt a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél.

Kemma.hu

Komoly forgalmi káosz alakult ki Tatánál péntek délután, miután két személyautó frontálisan karambolozott a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a város felé vezető utak teljesen megálltak, és kilométeres dugó alakult ki a Környei út irányában. A frontális karambol miatt az autópályán is fennakadások vannak. 

Kilométeres dugó torlaszolja el Tatát péntek délután. Frontális karambol történt a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél.
Kilométeres dugó torlaszolja el Tatát péntek délután. Frontális karambol történt a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél.
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az autópályán is torlódás alakult ki, mivel az érintett csomópontnál nem tudnak felhajtani az autósok, így az M1-es Budapest felé vezető szakasza is lassult.

Frontális karambol Tatánál

A helyszínen a tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a mentők pedig folyamatosan ellátják az érintetteket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt teljes útzár van az érintett útszakaszon. A rendkívüli forgalom miatt a várost elkerülő autósoknak is torlódással kell számolniuk: az M1-es autópálya Tata és az M0-s csomópont közötti szakaszán a 67. és 17. kilométer között szakaszosan lassul a forgalom.

A hétvégi időszak tovább súlyosbítja a helyzetet: a szabadnaposok és a kirándulók miatt az utak egyébként is telítettek, most azonban a baleset miatt hatalmas torlódások alakultak ki. A helyzet stabilizálódásáig a szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, ne induljon el Környe felé, vagy kerülje az autópályát, amíg a műszaki mentés és a baleseti helyszínelés be nem fejeződik.

A város szélén álló kilométeres sorok és a lassuló autópálya jól mutatják, hogy egyetlen baleset is teljesen megbéníthatja a közlekedést, és mennyire fontos a fokozott figyelem a forgalmas szakaszokon. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a helyzet megoldásán, a mentés és a torlódás feloldása azonban még órákig eltarthat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu