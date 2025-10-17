Óriási dugó Tatánál, mondjuk miért állnak az autók órák óta

Komoly forgalmi káosz alakult ki Tatánál péntek délután, miután két személyautó frontálisan karambolozott a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a város felé vezető utak teljesen megálltak, és kilométeres dugó alakult ki a Környei út irányában. A frontális karambol miatt az autópályán is fennakadások vannak.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az autópályán is torlódás alakult ki, mivel az érintett csomópontnál nem tudnak felhajtani az autósok, így az M1-es Budapest felé vezető szakasza is lassult.

Frontális karambol Tatánál

A helyszínen a tatabányai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a mentők pedig folyamatosan ellátják az érintetteket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt teljes útzár van az érintett útszakaszon. A rendkívüli forgalom miatt a várost elkerülő autósoknak is torlódással kell számolniuk: az M1-es autópálya Tata és az M0-s csomópont közötti szakaszán a 67. és 17. kilométer között szakaszosan lassul a forgalom.

A hétvégi időszak tovább súlyosbítja a helyzetet: a szabadnaposok és a kirándulók miatt az utak egyébként is telítettek, most azonban a baleset miatt hatalmas torlódások alakultak ki. A helyzet stabilizálódásáig a szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, ne induljon el Környe felé, vagy kerülje az autópályát, amíg a műszaki mentés és a baleseti helyszínelés be nem fejeződik.

A város szélén álló kilométeres sorok és a lassuló autópálya jól mutatják, hogy egyetlen baleset is teljesen megbéníthatja a közlekedést, és mennyire fontos a fokozott figyelem a forgalmas szakaszokon. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a helyzet megoldásán, a mentés és a torlódás feloldása azonban még órákig eltarthat.