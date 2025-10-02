35 perce
Komáromból indul a jövő: tehetséges diákokat keres a Foxconn
Egy jó ötlet sokszor csak lehetőségre vár, hogy valósággá váljon. A Foxconn most a magyar fiatalok kezébe adja ezt a lehetőséget: a Jövő Innovátora 2025 pályázat célja, hogy a kreatív elképzelésekből társadalmi és technológiai értéket teremtő projektek szülessenek.
A fiatalok kreativitása és innovációs szemlélete kulcsszerepet játszik a jövő technológiai és társadalmi fejlődésében. Magyarországon is egyre több kezdeményezés ösztönzi a tehetségeket, hogy ötleteiket valós projektekké formálják. A Foxconn – a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata – most a hazai diákok számára kínál lehetőséget arra, hogy bemutassák elképzeléseiket, és szakmai támogatással, valamint jelentős pénzdíjjal vigyék tovább azokat.
Foxconn a Jövő Innovátora 2025-ben
Október 1-jén indul a Foxconn Jövő Innovátora 2025 pályázat, amelyre egészen október 30-ig várják a 16–22 éves magyar fiatalok jelentkezését. A kezdeményezést hétfő délután jelentette be dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke az Innovációra, magyar! konferencián, a Millenáris Nemzeti Táncszínházban.
A program célja, hogy teret biztosítson azoknak a 16-22 éves korosztályhoz tartozó fiataloknak, akik akár egyénileg, akár csapatban képesek a megszokott gondolkodási kereteket meghaladva valós társadalmi, gazdasági vagy technológiai értéket teremtő szoftveres vagy hardveres megoldásokat tervezni. A Foxconn ezzel azt üzeni: a jövő nem csak a nagyvállalatok kutatólaborjaiban, hanem a diákok gondolataiban is formálódik.
Miért érdemes pályázni?
Mind a középiskolai, mind a felsőoktatási kategóriában a fődíj 500 000 forint és személyre szabott szakmai mentoráció, a második helyezettek 300 000 forintot, a harmadik helyezettek pedig 200 000 forintot nyerhetnek. A program azonban nem egyszerű verseny, hanem lehetőség. A résztvevők nemcsak pénzdíjat nyerhetnek, hanem szakmai mentorációban is részesülhetnek. Ez azért kiemelten fontos, mert a kreatív ötletek sokszor elakadnak a megvalósításnál – itt viszont tapasztalt szakemberek segítik a fiatalokat abban, hogyan váljon egy ötletből működő projekt.
Foxconn: a háttérben egy világcég
A Foxconn – hivatalosan Cloud Network Technology Kft. néven működő magyar leányvállalatával – több mint húsz éve jelen van Magyarországon, komáromi gyárában pedig a világ legnagyobb amerikai és ázsiai technológiai cégeinek gyárt eszközöket. A cég nemcsak stabil munkaadó, hanem a hazai innovációs ökoszisztéma aktív szereplője is: a 2024-ben elnyert Magyar Innovációs Nagydíj pénzdíját például teljes egészében a fiatal tehetségek támogatására ajánlotta fel.
Üzenet a jövő generációjának
A kezdeményezés üzenete világos: a jövő innovátorai ma még diákok, de holnap már a magyar és nemzetközi technológiai élet meghatározó szereplői lehetnek. A Foxconn ezzel azt üzeni, hogy a jövő formálása nem csupán a nagyvállalatok feladata, hanem minden fiatal ötletében ott rejlik a lehetőség.
A szakmai zsűriben többek között:
- dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke,
- Németh Gábor, a vállalat operációs és üzletági területekért felelős alelnök-helyettese, valamint
- a Lunar Program és a Hungarian Startup University Program képviselői foglalnak helyet.
A komáromi Foxconnról korábban már írtunk, amikor elnyerte a 33. Magyar Innovációs Nagydíjat a világszinten egyedülálló TestHall AR System fejlesztésével. Most pedig a vállalat a fiatal magyar tehetségek támogatására fordítja az elismeréssel járó jutalmat.
Nem ez az első alkalom, hogy a komáromi Foxconn a tehetségek támogatásával kerül a figyelem középpontjába: a vállalat nemrég a Companies for the Future Award gálán kapta meg a Best Talent Program különdíjat. A kitüntetés a cég saját Certifikációs Programját ismerte el, amely a munkavállalók szakmai fejlődését és előmenetelét segíti.
A komáromi Foxconn nyerte a 33. Magyar Innovációs Nagydíjat
Komáromi tehetséggondozó program kapta a Best Talent Program díjat