Komáromból indul a jövő: tehetséges diákokat keres a Foxconn

A fiatalok kreativitása és innovációs szemlélete kulcsszerepet játszik a jövő technológiai és társadalmi fejlődésében. Magyarországon is egyre több kezdeményezés ösztönzi a tehetségeket, hogy ötleteiket valós projektekké formálják. A Foxconn – a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata – most a hazai diákok számára kínál lehetőséget arra, hogy bemutassák elképzeléseiket, és szakmai támogatással, valamint jelentős pénzdíjjal vigyék tovább azokat.

A komáromi Foxconn gyár – innen indult a Jövő Innovátora pályázat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Foxconn a Jövő Innovátora 2025-ben

Október 1-jén indul a Foxconn Jövő Innovátora 2025 pályázat, amelyre egészen október 30-ig várják a 16–22 éves magyar fiatalok jelentkezését. A kezdeményezést hétfő délután jelentette be dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke az Innovációra, magyar! konferencián, a Millenáris Nemzeti Táncszínházban.

A program célja, hogy teret biztosítson azoknak a 16-22 éves korosztályhoz tartozó fiataloknak, akik akár egyénileg, akár csapatban képesek a megszokott gondolkodási kereteket meghaladva valós társadalmi, gazdasági vagy technológiai értéket teremtő szoftveres vagy hardveres megoldásokat tervezni. A Foxconn ezzel azt üzeni: a jövő nem csak a nagyvállalatok kutatólaborjaiban, hanem a diákok gondolataiban is formálódik.

Miért érdemes pályázni?

Mind a középiskolai, mind a felsőoktatási kategóriában a fődíj 500 000 forint és személyre szabott szakmai mentoráció, a második helyezettek 300 000 forintot, a harmadik helyezettek pedig 200 000 forintot nyerhetnek. A program azonban nem egyszerű verseny, hanem lehetőség. A résztvevők nemcsak pénzdíjat nyerhetnek, hanem szakmai mentorációban is részesülhetnek. Ez azért kiemelten fontos, mert a kreatív ötletek sokszor elakadnak a megvalósításnál – itt viszont tapasztalt szakemberek segítik a fiatalokat abban, hogyan váljon egy ötletből működő projekt.

Foxconn: a háttérben egy világcég

A Foxconn – hivatalosan Cloud Network Technology Kft. néven működő magyar leányvállalatával – több mint húsz éve jelen van Magyarországon, komáromi gyárában pedig a világ legnagyobb amerikai és ázsiai technológiai cégeinek gyárt eszközöket. A cég nemcsak stabil munkaadó, hanem a hazai innovációs ökoszisztéma aktív szereplője is: a 2024-ben elnyert Magyar Innovációs Nagydíj pénzdíját például teljes egészében a fiatal tehetségek támogatására ajánlotta fel.