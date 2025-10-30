Forgalomkorlátozás lesz az esztergomi utcában

Vízelvezetés kiépítése miatt forgalomkorlátozás Esztergom két utcáját is érinti. Közölték az építések miatti korlátozások dátumát is.

Forgalomkorlátozás Esztergomban: itt lesznek lezárások

Forrás: Google Street View

Forgalomkorlátozás Esztergomban: kiépítik a vízelvezetést

Az esztergomi önkormányzat honlapjának tájékoztatása szerint október 29-én (szerdán) elkezdődött a Kenderesi utca és a Mély út kereszteződésében a csapadékvíz-elvezetés kiépítése az utcai árokba. A munkálatok várhatóan 3 hétig tartanak, ez idő alatt az érintett útszakaszon kisebb forgalomkorlátozásra kell számítani.

A következő héten pedig a Magyary utcában kezdődnek a szennyvízelvezetés kiépítésének II. üteme november 4-én kedden. Kérik az ott közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen.