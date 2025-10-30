október 30., csütörtök

Tervezés

53 perce

Forgalomkorlátozás lesz az esztergomi utcában

Címkék#forgalomkorlátozó#esővízelvezetés#szennyvíz#felújítás

Munkálatok miatt lehet számítani az utcákban kisebb közlekedési akadályra. A forgalomkorlátozás esztergomi utcáit közölték, itt van a dátum és a helyszín.

Feleki Marietta

Vízelvezetés kiépítése miatt forgalomkorlátozás Esztergom két utcáját is érinti. Közölték az építések miatti korlátozások dátumát is.

Forgalomkorlátozás ESztergomban
Forgalomkorlátozás Esztergomban: itt lesznek lezárások
Forrás: Google Street View

Forgalomkorlátozás Esztergomban: kiépítik a vízelvezetést

Az esztergomi önkormányzat honlapjának tájékoztatása szerint október 29-én (szerdán) elkezdődött a Kenderesi utca és a Mély út kereszteződésében a csapadékvíz-elvezetés kiépítése az utcai árokba. A munkálatok várhatóan 3 hétig tartanak, ez idő alatt az érintett útszakaszon kisebb forgalomkorlátozásra kell számítani.

A következő héten pedig a Magyary utcában kezdődnek a szennyvízelvezetés kiépítésének II. üteme november 4-én kedden. Kérik az ott közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen. 

 

