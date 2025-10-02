1 órája
Földrengés sújtott le: halottak, eltűntek, összedőlt otthonok
Pusztító földmozgás rázta meg a Fülöp-szigeteki tartományt. A földrengés következtében több tucatnyi ember vesztette életét és többen is a romok között rekedtek.
Több tucat halálos áldozatot követelt a Fülöp-szigeteki földrengés, amely Cebu tartományt rázta meg. A földrengés jelentős épületeket és a tartomány infrastruktúráját is tönkre tette. A rengés epicentruma a Bogo kisváros közelében volt, alig 5 kilométeres mélységben. A rengés a szokásosnál közelebb volt a felszínhez, ezáltal még nagyobb pusztítást végezve. A helyi kórházak hamar túlterheltté váltak. - írja az origo.hu.
Sportcsarnokot rombolt le a pusztító földrengés, többen a romok között
San Remigió városában egy sportcsarnokot rombolt le a pusztító 6,9-es erősségű földrengés. A nézőtéren rekedtek többen is. A tartományban hidak és utak is járhatatlanná váltak, megnehezítve a mentési munkálatokat. A térségben jelentős károk keletkeztek az infrastruktúrában: több helyen áramkimaradások, vízellátási problémák és kommunikációs nehézségek léptek fel. San Remigióban azonnal vészhelyzetet rendeltek el a károk gyorsabb felmérése és a mentési munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében. Ferdinand Marcos Jr. elnök személyesen biztosította a lakosságot a mielőbbi segítségnyújtásról, miközben a mentési műveleteket a helyszínen jelen lévő kabinetminiszterek irányítják.
64 földrengés érte Magyarországot, sokat remegett a Gerecse
- Országosan összesen közel 200 földmozgást regisztráltak egy hónap alatt. A földrengések pontos helyeit is megosztották. Összesen 16 darab lakossági észleléssel is járó földmozgás pattant ki, amelyet főleg Csongrádon és környékén éreztek július 4. és 19. között, amelyről portálunk is írt. Az obszervatórium térképet is közölt a földrengések helyszínéről. A Gerecse környékén robbantással összefüggő földmozgást mért az obszervatórium. Emellett közelünkben, a Bakony felett egy kisebb földrengést regisztráltak.
Cunamiriadó: az óriási kamcsatkai földrengést Magyarországot is elérte
- Brutális erejű földrengés rázta meg Oroszországot, amit még a Vértesben is érzékeltek. A kamcsatkai rengés hatására cunamik teríthetnek be több partot is. Hatalmas erejű földrengés rázta meg a Csendes-óceán északi térségét. A 8,8 erejű földrengés Oroszországban, Kamcsatka közelében történt. A földmozgás cunamit indított el, ami Hawaii, Japán és az Egyesült Államok partjait veszélyezteti és már ki is adták a cunami riadókat. A földmozgást a teljes félszigeten és a környező térségekben is érezték. A Vértesben található Csákberényi Szeizmogram is érzékelte a kamcsatkai földrengést, amiről egy képet is megosztottak.
Életmentő műtét a földrengés közepette
- Az orvosi csapat rezzenéstelen maradt, miközben a műtőben minden remegett és zörgött. Egy váratlan erős-rengés idején egy kórház műtőjében zajlott életmentő műtét, amelyet egy videó is megörökített. Egy 8,8-as erős rengés rázta meg a térséget. Egy kórház műtőjében ekkor életmentő beavatkozás zajlott, amely a földrengés ellenére is zavartalanul folyt. A felszerelések zörögtek, a plafonból por hullott, de az orvosok határozottan tartották a beteget
Magyarország is kapott a görögöket megrázó földrengésből
- Nagy földmozgás rázta meg a Földközi-tenger térségét. A földrengés Görögországban pattant ki, de még Magyarországon is érezni lehetett. A földrengés Görögországban nem túl ritka jelenség. Május 14-én, magyar idő szerint reggel 7 óra előtt pár perccel újabb földrengés rázta meg a görög térséget, egészen pontosan Kasos szigetétől délkeletre volt a földmozgás epicentruma. A 6-os erősségű földrengést, amely a Földközi-tenger térségében pattant ki, nem csak Krétán, Görögországban, de többek között Törökországban, Egyiptomban is lehetett érezni.
