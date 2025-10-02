Földrengés sújtott le: halottak, eltűntek, összedőlt otthonok

Több tucat halálos áldozatot követelt a Fülöp-szigeteki földrengés, amely Cebu tartományt rázta meg. A földrengés jelentős épületeket és a tartomány infrastruktúráját is tönkre tette. A rengés epicentruma a Bogo kisváros közelében volt, alig 5 kilométeres mélységben. A rengés a szokásosnál közelebb volt a felszínhez, ezáltal még nagyobb pusztítást végezve. A helyi kórházak hamar túlterheltté váltak. - írja az origo.hu.

Pusztító földrengés a Fülöp-szigeteken

Forrás: TED ALJIBE / AFP

Sportcsarnokot rombolt le a pusztító földrengés, többen a romok között

San Remigió városában egy sportcsarnokot rombolt le a pusztító 6,9-es erősségű földrengés. A nézőtéren rekedtek többen is. A tartományban hidak és utak is járhatatlanná váltak, megnehezítve a mentési munkálatokat. A térségben jelentős károk keletkeztek az infrastruktúrában: több helyen áramkimaradások, vízellátási problémák és kommunikációs nehézségek léptek fel. San Remigióban azonnal vészhelyzetet rendeltek el a károk gyorsabb felmérése és a mentési munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében. Ferdinand Marcos Jr. elnök személyesen biztosította a lakosságot a mielőbbi segítségnyújtásról, miközben a mentési műveleteket a helyszínen jelen lévő kabinetminiszterek irányítják.

