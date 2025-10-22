Friss hírek a csongrádi földrengésről: félelmetes robaj után vizsgálódnak a szakértők

A Komárom-Esztergom vármegyéhez legközelebbi élő szeizmogram, a csákberényi is jelezte, mekkora erejű volt a földrengés Csongrád térségében keddről szerdára virradó éjszaka. Beszámolók szerint nemcsak a dél-alföldi városban mutatta meg az erejét a földmozgás, de a földrengés Szegeden is érezhető volt, sokan rémülten riadtak fel a zajra, recsegő-ropogó üveghangokra, ahogy Gyomaendrőrön is érezték a lökéshullámot. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint 4,1 magnitúdójú volt a földmozgás. Szűkebb hazánkban 2025 februárjában az ácsi földrengés miatt lengtek ki a műszerek, és ezt az emberek is megérezték.

A földrengés Csongrád mellett, egészen pontosan itt pattant ki keddre virradó éjszaka

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium/Facebook

Mitől van földrengés? És miért volt most Csongrádon?

Ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni: amikor a kőzetlemezekben és azok határán feszültségek formájában felhalmozott energia felszabadul és rugalmas hullámok keletkeznek, abból lesz a földrengés, ugyanis ezek a hullámok a különböző határfelületeken, mint például a földköpeny és a mag határán visszaverődnek vagy törést szenvedve haladnak tovább. Mint azt a Vértesben is mérhető karibi földrengéskor írtuk, a hullámoknak Ezeknek alapvetően két típusa van:

a térhullámok

és a felületi hullámok.

A térhullámok a tér minden irányában terjednek, a felületi hullámok a felszín mentén.

Nem ez volt az első rengés mostanában

Az éjszakai földrengés Csongrád térségében nem az első volt az elmúlt időszakban. Mint azt dr. Győri Erszébet szeizmológus az obszervatórium honlapján is jelezte, október 22-én, 0:50-kor keletkezett a 4,1-es magnitúdójú földrengés dél-keleti megyénkben, de károkról nem érkezett bejelentés hajnal két óráig.

A Délmagyar részletesen beszámolt róla, hogy a nyáron a térségében 3-as erejű földrengés is volt, de néhány napon belül többször is megmozdult a föld. A Kövesligethy obszervatórium szerint, ahogy az közösségi oldalukon olvasható, a földrengés ma, földrajzilag nagyon közel volt a nyári csongrád-csanádi földrengéssorozathoz. Azt még vizsgálják, hogy az október 22-re virradó éjszakai rengés és a nyáriak összefüggenek-e, de azt is, hogy kapcsolódik-e a a hazánkban ismert, jelenleg is aktív, úgynevezett szerkezeti vonalakhoz.