55 perce
Friss hírek a csongrádi földrengésről: félelmetes robaj után vizsgálódnak a szakértők
A vértesi, csákberényi szeizmogramon is látható volt, mi történt keddre virradó éjszaka Mgyarországon. Recsegő-ropogó hangokra, ébredtek az emberek Csongrád-Csanád vármegyében, miután kipattant egy földrengés Csongrád városa mellett. Mutatjuk, pontosan hol történt a földmozgás, valamint az első szakértői reakciót és a helyiek tapasztalatait megtalálják cikkünkben.
A Komárom-Esztergom vármegyéhez legközelebbi élő szeizmogram, a csákberényi is jelezte, mekkora erejű volt a földrengés Csongrád térségében keddről szerdára virradó éjszaka. Beszámolók szerint nemcsak a dél-alföldi városban mutatta meg az erejét a földmozgás, de a földrengés Szegeden is érezhető volt, sokan rémülten riadtak fel a zajra, recsegő-ropogó üveghangokra, ahogy Gyomaendrőrön is érezték a lökéshullámot. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint 4,1 magnitúdójú volt a földmozgás. Szűkebb hazánkban 2025 februárjában az ácsi földrengés miatt lengtek ki a műszerek, és ezt az emberek is megérezték.
Mitől van földrengés? És miért volt most Csongrádon?
Ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni: amikor a kőzetlemezekben és azok határán feszültségek formájában felhalmozott energia felszabadul és rugalmas hullámok keletkeznek, abból lesz a földrengés, ugyanis ezek a hullámok a különböző határfelületeken, mint például a földköpeny és a mag határán visszaverődnek vagy törést szenvedve haladnak tovább. Mint azt a Vértesben is mérhető karibi földrengéskor írtuk, a hullámoknak Ezeknek alapvetően két típusa van:
- a térhullámok
- és a felületi hullámok.
A térhullámok a tér minden irányában terjednek, a felületi hullámok a felszín mentén.
Nem ez volt az első rengés mostanában
Az éjszakai földrengés Csongrád térségében nem az első volt az elmúlt időszakban. Mint azt dr. Győri Erszébet szeizmológus az obszervatórium honlapján is jelezte, október 22-én, 0:50-kor keletkezett a 4,1-es magnitúdójú földrengés dél-keleti megyénkben, de károkról nem érkezett bejelentés hajnal két óráig.
A Délmagyar részletesen beszámolt róla, hogy a nyáron a térségében 3-as erejű földrengés is volt, de néhány napon belül többször is megmozdult a föld. A Kövesligethy obszervatórium szerint, ahogy az közösségi oldalukon olvasható, a földrengés ma, földrajzilag nagyon közel volt a nyári csongrád-csanádi földrengéssorozathoz. Azt még vizsgálják, hogy az október 22-re virradó éjszakai rengés és a nyáriak összefüggenek-e, de azt is, hogy kapcsolódik-e a a hazánkban ismert, jelenleg is aktív, úgynevezett szerkezeti vonalakhoz.
Jó, de mitől van földrengés Csongrádnál, mitől volt most? - kérdezhetjük jogosan. Az előzetes értelmezések szerint a mostani rengés nem a jelenleg aktív Kelet-Északkelet-Nyugat-Délnyugat irányú zónákhoz kötődik, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. Pontos választ az éjszakai szemizmikus tevékenység és az esetleges várható útórengések részletes elemzése ad majd.
Volt, aki arról számolt be, hogy olyan érzés volt, mintha ki akarna csúszni alóla az ágy, más félelmetes robajról számolt e, és volt, aki arról írt, hogy ő Vecsésen érezte meg a rengés erejét.
Lesz még földrengés Csongrád térségében?
Az obszervatórium szerint ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban, hetekben.
Szeizmogramok mutatják a földrengések erejét
Ha valakit friss hírek földrengés témában érdekelnek, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium honlapján élő szeizmogramokat is követhet, és az egész világra kiterjedő földrengés-listát is talál. Hogy földrengés Magyarországon hol történik, az is nyomon követhető itt, de rendszeresen adnak ki havi összefoglalókat is, amelyekből kiderül, hogy nem minden renést okoznak a kőzetlemezek mozgásai. Áprilisban például Komárom-Esztergomban bányarobbantás miatt is jeleztek a műszerek, júliusban pedig a már említett csongrád-csanádi földrengés-sorozat is felkerült összefoglaló térképükre.
Az országban több élő szeizmogram működik, hozzánk a csákberényi van a legközelebb. Ennek adatain is jól látható a kimozgás, amely azután pattant ki, hogy a földrengés Csongrád mellett bekövetkezett volna. Az időskálán azért tűnik úgy, hogy még 21-i a földrengés, mert a szeizmogramok az úgynevezett egyezményes koordinált világidő (UTC) szerint vezetik az adatokat, az óraátállításig a különbség a magyarországi, helyi időhöz képest pedig mínusz két óra, téli időszímításnál mínusz egy. Tehát ami UTC szerint 15 óra például, az helyi idő szerint most 11-et jelent még előző éjszaka.
Ambrózfalva bő 60 kilométerre van Csongrádtól, míg Csákberény cirka 150-re. Az utóbbi szeizmogram mellé odatettük a Csongrádhoz legközelebbi, ambrózfalvi adatokat is, a különbség jól látható:
Óriási távolságokról is ideérnek a földrengések
A már említett karibi földrengés 9 ezer kilométerről 12 perc alatt ért el Magyaraországot, nyilván, csak a műszerek jelezték, csakúgy, mint a 2025 februári isztambuli földrengés 2 perc alatt érte el a hazai műszereket, és a csákberényi szeizmográf a 2025 májusi görög földmozgást is észlelte.