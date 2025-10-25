1 órája
Földrajzi kvíz: 10 furcsa nevű magyar település, amit kevesen ismernek
Ha szereted a kihívásokat és a különleges helyneveket, ez a földrajzi kvíz neked való! Teszteld, mennyire ismered Magyarország legviccesebb és legfurcsább nevű településeit - például Kocsot, Bugyit vagy Mucsaröcsögét - ebben a 10 kérdéses földrajzi kvízben, ami egyszerre szórakoztat és tanít.
Nevettél már azon, hogy Magyarországon tényleg létezik Bugyi, Tök vagy éppen Mucsaröcsöge nevű település? Most kiderül, mennyire ismered hazánk különleges nevű helyeit!
Ebben a földrajzi kvízben 10 kérdés vár rád, amelyekben el kell találnod, melyik megyében található az adott település.
Földrajzi kvíz: Teszteld a tudásod Magyarország furcsa nevű településeivel kapcsolatban!
Ebben a kvízben nem a fővárosokat vagy híres tavakat kell felismerned, hanem az ország legfurcsább és legviccesebb nevű településeit. Ez a kvíz garantáltan megmosolyogtat és közben tanulhatsz érdekes információkat is a településekről.
Kocs, Bugyi, Mucsaröcsöge - felismered, melyik megyében vannak ezek a települések?
Nevettél már azon, hogy tényleg létezik Mucsaröcsöge? Most kiderül, mennyire ismered a magyar földrajz különlegességeit! Ez a földrajzi kvíz arra hív, hogy tippeld meg, melyik megye rejti ezeket a furcsa, mégis igazi településeket. Elsőre talán el sem hiszed,hogy ezek a települések csak kitaláció, pedig ezek a települések léteznek.
10 kérdés, ami próbára teszi a helyismeretedet
Tíz kérdés, tíz település ,de vajon hányat találsz el? A kvízben szerepel Kocs, Bugyi, Tök, Egerszalók és persze Mucsaröcsöge is. Tedd próbára magad, mennyire ismered a magyar megyéket!
A kvíz előtt elhoztunk nektek néhány érdekességet a településekről:
- Kocs
Innen ered a híres „kocsi” szó! A 15. században itt készítették az első rugós szekereket, amelyeket „kocsi szekérnek” neveztek. A szó később bejárta Európát,még az angol coach is innen származik!
- Mucsaröcsöge
Bár sokan azt hiszik, hogy kitalált hely, Mucsaröcsöge valóban létezik. A település nevét a „mucs” (sár) és a „röcsög” (csúszós talaj) szavakból eredeztetik. Nem véletlen, hogy a magyar szlengben is híressé vált!
- Bugyi
A név hallatán sokan mosolyognak, de Bugyi valójában egy ősi, Árpád-kori település Pest megyében. Nevét egy személynévből – „Bug” vagy „Bugi” – kapta, tehát semmi köze a ruhadarabhoz!
- Igal
Az Igal híres gyógyvize már a római korban is ismert volt. A fürdő 600 méter mélyről tör fel, és kiváló reumás és mozgásszervi panaszok enyhítésére – igazi wellness-csoda a Balatontól délre.
- Egerszalók
Az egyik legkülönlegesebb látvány Magyarországon: a sódomb. A 65-68 °C-os termálvíz évtizedek alatt mészkőlépcsőket hozott létre, hasonlókat, mint Törökországban Pamukkale-nél.
- Kápolnásnyék
A Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum otthona. Itt nőtt fel a Szózat költője, és a falu máig megőrizte békés, vidéki hangulatát. Nevét egykor egy kis kápolnáról kapta, amely „nyék” (település) mellett állt.
- Tök
Ősszel Tökfesztivált rendeznek, ahol minden a sütőtökről szól – tökleves, tökpiték, töklámpások és persze tökfejek minden mennyiségben.
- Boldogasszonyfa
- A Boldogasszonyfa elnevezése Mária-kultuszhoz köthető. A település környékén festői erdők és dombok találhatók, neve pedig a „Nagyboldogasszony” tiszteletére utal.
Pontozás:
- 0-3 pont:
Még csak most kezded felfedezni Magyarország térképét, de semmi gond - ez a földrajzi kvíz jó gyakorlás volt! Nézz körül, hány érdekes nevű települést fedezhetsz még fel!
- 4-7 pont:
Szép munka! Már elég jól kiismered magad a megyék között, és a furcsa nevű falvak sem zavarnak meg.
- 8-10 pont:
Gratulálunk! Te vagy a magyar térképek mestere, a földrajzi kvíz igazi bajnoka.