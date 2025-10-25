Földrajzi kvíz: 10 furcsa nevű magyar település, amit kevesen ismernek

Nevettél már azon, hogy Magyarországon tényleg létezik Bugyi, Tök vagy éppen Mucsaröcsöge nevű település? Most kiderül, mennyire ismered hazánk különleges nevű helyeit!

Ebben a földrajzi kvízben 10 kérdés vár rád, amelyekben el kell találnod, melyik megyében található az adott település.

Földrajzi kvíz: Tudod,hogy hol van ez a híres sódomb?

Forrás: Shutterstock

Földrajzi kvíz: Teszteld a tudásod Magyarország furcsa nevű településeivel kapcsolatban!

Ebben a kvízben nem a fővárosokat vagy híres tavakat kell felismerned, hanem az ország legfurcsább és legviccesebb nevű településeit. Ez a kvíz garantáltan megmosolyogtat és közben tanulhatsz érdekes információkat is a településekről.

Kocs, Bugyi, Mucsaröcsöge - felismered, melyik megyében vannak ezek a települések?

Nevettél már azon, hogy tényleg létezik Mucsaröcsöge? Most kiderül, mennyire ismered a magyar földrajz különlegességeit! Ez a földrajzi kvíz arra hív, hogy tippeld meg, melyik megye rejti ezeket a furcsa, mégis igazi településeket. Elsőre talán el sem hiszed,hogy ezek a települések csak kitaláció, pedig ezek a települések léteznek.

10 kérdés, ami próbára teszi a helyismeretedet

Tíz kérdés, tíz település ,de vajon hányat találsz el? A kvízben szerepel Kocs, Bugyi, Tök, Egerszalók és persze Mucsaröcsöge is. Tedd próbára magad, mennyire ismered a magyar megyéket!

A kvíz előtt elhoztunk nektek néhány érdekességet a településekről:

Kocs

Innen ered a híres „kocsi” szó! A 15. században itt készítették az első rugós szekereket, amelyeket „kocsi szekérnek” neveztek. A szó később bejárta Európát,még az angol coach is innen származik!

Mucsaröcsöge

Bár sokan azt hiszik, hogy kitalált hely, Mucsaröcsöge valóban létezik. A település nevét a „mucs” (sár) és a „röcsög” (csúszós talaj) szavakból eredeztetik. Nem véletlen, hogy a magyar szlengben is híressé vált!

Bugyi

A név hallatán sokan mosolyognak, de Bugyi valójában egy ősi, Árpád-kori település Pest megyében. Nevét egy személynévből – „Bug” vagy „Bugi” – kapta, tehát semmi köze a ruhadarabhoz!

Igal

Az Igal híres gyógyvize már a római korban is ismert volt. A fürdő 600 méter mélyről tör fel, és kiváló reumás és mozgásszervi panaszok enyhítésére – igazi wellness-csoda a Balatontól délre.

Egerszalók

Az egyik legkülönlegesebb látvány Magyarországon: a sódomb. A 65-68 °C-os termálvíz évtizedek alatt mészkőlépcsőket hozott létre, hasonlókat, mint Törökországban Pamukkale-nél.

Kápolnásnyék

A Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum otthona. Itt nőtt fel a Szózat költője, és a falu máig megőrizte békés, vidéki hangulatát. Nevét egykor egy kis kápolnáról kapta, amely „nyék” (település) mellett állt.

Tök

Ősszel Tökfesztivált rendeznek, ahol minden a sütőtökről szól – tökleves, tökpiték, töklámpások és persze tökfejek minden mennyiségben.