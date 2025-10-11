Fokozott ellenőrzés tart a rendőrség Tatabányán

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2025. október 12-én, vasárnap 10.00 és 20.00 óra között fokozott ellenőrzést tartanak Tatabánya teljes területén. A cél, hogy a rendőri erők koncentráltan jelen legyenek a városban, megelőzve és megszakítva minden jogellenes cselekményt – írja a police.hu.

Tatabányán fokozott ellenőrzést tart a rendőrség

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

Fokozott ellenőrzés a közbiztonság érdekében

A rendőrség közlése szerint a fokozott ellenőrzés ideje alatt számítani lehet gyakoribb igazoltatásokra, közúti ellenőrzésekre, valamint a forgalom biztonságát célzó intézkedésekre. A hatóság kéri a lakosság és a közlekedők együttműködését, hiszen ezek az akciók elsősorban a városban élők biztonságát szolgálják. Az ellenőrzés célja nem a szankcionálás, hanem a megelőzés és a közrend védelme.

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán. Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt. Most új helyekre került ki sebességmérő kamera.