Esztergomban gyakorlatoztak a rendészeti hallgatók, ilyen volt a tanulási akció

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti hallgatói szakmai gyakorlaton vettek részt az Esztergomi Rendőrkapitányságon, ahol megismerkedhettek a rendőri munka gyakorlati oldalával. A látogatás célja az volt, hogy a diákok valós tapasztalatokat szerezzenek a leendő hivatásuk ellátására ezért fokozott ellenőrzést tartottak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti hallgatói bele lestek a fokozott ellenőrzés folyamatába

Fokozott ellenőrzés volt a szakmai gyakorlat

A program során a harmadéves, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányú hallgatók egy fokozott ellenőrzésbe is betekinthettek. Ahogyan arról a police.hu beszámolt, céljuk az ittas járművezetők kiszűrésére, a biztonsági öv használat ellenőrzése és a vezetés közbeni telefonozás visszaszorítása volt. A rendőrök a piros lámpánál áthaladó járművek szabálytalanságait drónnal is figyelték.

A nap zárásaként a fiatalok a Magyar Suzuki Zrt. gyárát is meglátogatták, ahol az autógyártás folyamataiba nyerhettek betekintést.

Komáromban a napokban eltűnt egy 72 éves idős nő, aki demenciával küzd. De a mai nap remek hír jött ugyan is az eltűnt nőt a Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka a szolgálati helyére tartva megtalálta egy Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon. Az idős hölgy, már nagyon kimerült volt amikor megtalálták és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre.