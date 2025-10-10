október 10., péntek

Fogamzásgátlót szórhatnak szét a városokban, nem hinné, milyen probléma miatt

Címkék#Márton Vlad András#galamb#fogamzásgátló

A városi galambok látványa sokaknak megszokott, de kevesen tudják, hogy ezek a madarak már régen elvesztették természetes vadon élő státuszukat. Márton Vlad András ornitológus elmondta, hogy a fogamzásgátló ötlete már több, mint két évtizede létezik, de hazánkban egyelőre nem terjedt el.

Petrovics Milán

Sokan már észre sem veszik a városi galambokat, pedig ezek a madarak nem őshonos lakói az utcáinknak. Egykor az ember háziasította és postagalambként használta őket, de a háborúk lezárulta után elveszítették szerepüket, és kiszabadulva a természetbe a városokban telepedtek meg. Azóta is az ember közelségében élnek, és teljesen mesterséges, önfenntartó populációt alkotnak. A fogamzásgátló ötlete már több, mint húsz éve létezik, mégsem alkalmazzák hazánkban.

fogamzásgátló
A városi galambok szinte minden városrészben gyakoriak. A fogamzásgátló eleség azonban segíthetne humánusan visszaszorítani őket
Fotó: Petrovics Milán

Fogamzásgátlós táp segíthetne a galambproblémán

A probléma nem új: a városi galambok szinte egész évben fészkelnek, akár ötször-hatszor is egy év alatt, miközben természetes ellenségeik alig vannak. Egy galambpár akár tíz fiókát is felnevelhet évente, ami gyorsan túlszaporodáshoz vezet. Emiatt a legtöbb település rendszeresen próbálja gyéríteni a populációt, de a befogás és az elszállítás hosszú távon nem hoz megoldást.

Márton Vlad András szerint létezne kíméletesebb és fenntarthatóbb megoldás is: Nyugat-Európában több városban sikerrel alkalmaznak fogamzásgátlós eleséget a madarak számának szabályozására. Linzben és más osztrák városokban már évek óta működik a rendszer, amelynek lényege, hogy etetőautomatákba speciális, vitaminnal és antibiotikummal dúsított, fogamzásgátlós tápot töltenek. Az emberek egy kis összegért vásárolhatnak belőle, így a rendszer önfenntartó. A galambok egészségesebbek lesznek, kevesebb betegséget terjesztenek, és idővel a populáció is természetes módon csökken, hiszen a tojások üresen maradnak.

Ez a megoldás Magyarországon is működhetne, akár Esztergomban is mintaprojektként. A kezdeti költségek – az automaták és a táp beszerzése – ugyan beruházást igényelnek, de hosszú távon megtérülnek, ráadásul elkerülhetők lennének az olyan állatkínzást okozó módszerek, mint a tüskés madárriasztók.

- fogalmazott a szakértő. 

András hangsúlyozta, hogy a városi galamb nem ellenség, hanem az ember által formált környezet terméke. A cél tehát nem a madarak irtása, hanem egy ésszerű, humánus egyensúly megteremtése, amiből mindenki profitálhat – a lakosság, a város és maga az élővilág is.

 

 

