Flúgos futam

2 órája

Kövesd nálunk élőben az év legőrültebb vízi flúgos futamát: videón az Által-éri őrület

Minden év egyik legnagyobb és legnépszerűbb őrülete kezdődik meg szombaton. Kövesd nálunk élőben az Által-éri flúgos futamot.

Nagy Balázs

Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb esemény veszi kezdetét szombaton 9 órakor Komárom-Esztergomban. Az által-éri flúgos futamon az őrültség faktor várhatóan idén sem lesz alacsony. A kemma.hu közösségi oldalán élőben közvetíti az Által-éri flúgos futamot.

Által-ér vízitúra, flúgos futam
Idén is élőben közvetítjük az Által-ér vízitúra, vagyis a Mikovinyi Sámuel tiszteletére rendezett flúgos futam legjobb pillanatait
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Élőben közvetítjük a 2025-ös Által-éri flúgos futam legjobb pillanatait

