Flúgos futam
2 órája
Kövesd nálunk élőben az év legőrültebb vízi flúgos futamát: videón az Által-éri őrület
Minden év egyik legnagyobb és legnépszerűbb őrülete kezdődik meg szombaton. Kövesd nálunk élőben az Által-éri flúgos futamot.
Az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb esemény veszi kezdetét szombaton 9 órakor Komárom-Esztergomban. Az által-éri flúgos futamon az őrültség faktor várhatóan idén sem lesz alacsony. A kemma.hu közösségi oldalán élőben közvetíti az Által-éri flúgos futamot.
Élőben közvetítjük a 2025-ös Által-éri flúgos futam legjobb pillanatait
