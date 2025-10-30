1 órája
„Ez maszatolás!” - a Mekk Elek-szintű tatabányai parkolás miatt robbant ki parázs vita a közgyűlésen
Az egész országot bejárta a hír, hogy a Kúria meghozta a döntését az autósokat bosszantó ügyben. A tatabányai fizetős parkolás el lett kaszálva: november 30-án a törvénytelen rendelet megsemmisül. A közgyűlés csütörtökön arról is vitázott, visszafizetik-e a lakosoknak jogtalanul beszedett pénzt.
A tatabányai fizetős parkolás bevezetése széles körben is nagy port kavart. A legújabb fejlemény, hogy hétfőn a Kúria közölte döntését, miszerint a parkolási rendszer megbukott. A közgyűlésben a frakciók közt parázs vita alakult ki.
Megosztotta a közgyűlést a fizetős parkolás
A Kúria megállapította, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer. A csütörtöki tatabányai közgyűlésen ezek után, ahogy az várható volt, terítékre is került a téma.
Gál Csaba önkormányzati képviselő, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője feltette a kérdést, hogy a Kúria ítéletéről miért nem lehetett eddig tudni? Dr. Szeidl Bernadett jegyző erre csak annyit válaszolt, hogy a rendeletet a kézbesítést követő 8 napon belül kell kihirdetni, a kézbesítés pedig hétfőn történt.
Szücsné Posztovics Ilona polgármester is kifejtette álláspontját: - A kúria határozata arról szól, hogy megelőző mérések nem, vagy csak hiányosan kerültek elvégzésre, az egyeztetések, mérések, folyamatban vannak. A rendeletet nem nyilvánította törvénytelennek, ugyanakkor a rendelet megsemmisítése november 30-án megtörténik.
Egyúttal hozzátette azt is, hogy november hónapban gondoskodni fognak arról, hogy a tatabányai parkolási rendelet megfelelő legyen.
Gál Csaba ismét hozzászólt a kérdéses ügyhöz:
– Nem tartom elfogadhatónak, hogy a tárgyalás előtt 10 perccel kiosztanak egy semmitmondó dolgot. Elfogadnám azt, amit polgármester asszony mondott, ha nem hívtuk volna fel a hibákra a figyelmet. Akkor lesöpörték az érveinket. Júniusban én magam adtam be az indítványt, hogy ne lépjen hatályba a rendelet. Mindenki meg volt győződve arról, hogy ez így tökéletes.
Ami megy most, az egy maszatolás. A felelősséget vállalni kell.
Ezt jobban kellett volna koordinálni. Olyan módot választott a közgyűlés többsége, amely a jogszabályi kereteknek nem felel meg. Támogatjuk, hogy a jogtalanul beszedett pénzeket visszafizessük – részletezte a frakcióvezető.
Zsidek Ferenc önkormányzati képviselő (Többségben Tatabányáért) szerint „a Fidesz frakció kinyilvánította, hogy nem támogatják a fizetős parkolást, de szakmai véleményt nem mondott. Azon szerettünk volna javítani, hogy nem tudnak hol parkolni a tatabányaiak és tele van használaton kívüli autókkal.”
– Mi a jogrendszert betartva hozzuk meg döntéseink, ezt javaslom önöknek is – tette hozzá.
Biztos, hogy rendben volt a parkolási mérleg?
Bereznai Csaba képviselő (Fidesz-KDNP) is csatlakozott a vitához.
– Azt a kérdést tettem fel, hogy a parkolási mérleg rendben van-e. Kétszer is megkérdeztem, azt mondták minden rendben van, a törvényességnek megfelel. A bal oldali frakció és Boda Bánk is hitt ennek. Az egész rendeletet úgy alkottuk meg, hogy nem volt parkolási mérleg. Most van egy hónap és iszonyatos kapkodó munkával kell majd valamit létrehozni, ha a fizetős parkolást tovább akarja vinni a rendszer. A polgármester asszonynak most nem a Fidesz frakcióval van vitája, hanem a tatabányai emberekkel – fogalmazott keményen.
Ezután Pataki Zoltánné (Fidesz-KDNP) kapott szót.
– Zsidek Ferenc azt mondta, mi nem szóltunk, ezt határozottan visszautasítom, felvételek vannak arról, hogy szóltunk. Be lett vezetve egy olyan jogszabály, ami egy magasabb rendű jogszabályba ütközik. Szerintem a megoldás az lenne, ha felfüggesztenénk a parkolást – javasolta.
Mekk Elek és a tatabányai parkolás esete
Gyerekkoromban volt egy mese, amit nagyon szerettem, a Mekk Elek. Abban volt egy rész, hogy Mekk Elek a malackáknak épített házat és az építést nem az alappal, hanem a ház falainak megépítésével kezdte, és a végén csodálkozott azon, hogy a malackák bent ragadtak. Kicsit hasonlóan érzem most magam.
– tette hozzá Gál Csaba.
Boda Bánk (Mi Hazánk) is hozzászólt a tatabányai parkolás témájához.
– A valóság és a jogértelmezés elválik egymástól. A valóság az, hogy Tatabányán nincs elég parkolóhely. Meg kell nézni, lehet-e most parkolni és lehetett-e fél évvel ezelőtt. Nem lehet nekimenni ajtóstól rontani a házba. Azért adtam hozzá a szavazatom, mert ingyenességet biztosított sok mindenkinek. Gál Csaba fogja megmagyarázni az embereknek, akik decemberben nem fognak tudni megállni a ház előtt, hogy miért nem lehet? Én elhiszem azt, hogy vétett a hivatal, mikor az előkészítésben nem volt benne a mérés. Én azt fogom képviselni, hogy ingyenes legyen a parkolás, most az – osztotta meg véleményét Boda Bánk.
– Boda Bánknak azt javasolnám, az összeesküvés-elméleteket hagyjuk meg más platformokra. Jogszabálysértő rendelet született, amit kezelni szükséges. Bízom benne, hogy olyan parkolási koncepció lesz a jövőben, ami mindenki számára elfogadható és jogszerű – mondta Kupcsok Péter, Fidesz-KDNP-s képviselő.
– A továbbiakban olyan mérések legyenek, ami által jogszerűen be lehet vezetni a parkolást. A Tatabányán élők sok konstruktív javaslattal érkeztek hozzánk, ezekkel a javaslatokkal javítottuk a rendeletet. Bízom benne, hogy lesz egy jogszerű fizető parkolás Tatabányán – reagált Zsidek Ferenc.
Visszafizetik a parkolási díjakat?
A helyi lakosok közül sokan feltették azt a kérdést a közösségi oldalakon, hogy a parkolásért beszedett pénzeket visszakapják-e. A Fidesz-frakció többször is felhozta a kérdéses témakört, majd a válasz az lett, hogy az önkormányzat felülvizsgálja a visszafizetés lehetőségeit.
