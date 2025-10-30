„Ez maszatolás!” - a Mekk Elek-szintű tatabányai parkolás miatt robbant ki parázs vita a közgyűlésen

A tatabányai fizetős parkolás bevezetése széles körben is nagy port kavart. A legújabb fejlemény, hogy hétfőn a Kúria közölte döntését, miszerint a parkolási rendszer megbukott. A közgyűlésben a frakciók közt parázs vita alakult ki.

A Fidesz-KDNP frakciója többször is megpróbálta megtudni, mi lesz a fizetős parkolási rendszerben eddig beszedett pénzek sorsa

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

Megosztotta a közgyűlést a fizetős parkolás

A Kúria megállapította, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer. A csütörtöki tatabányai közgyűlésen ezek után, ahogy az várható volt, terítékre is került a téma.

Gál Csaba önkormányzati képviselő, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője feltette a kérdést, hogy a Kúria ítéletéről miért nem lehetett eddig tudni? Dr. Szeidl Bernadett jegyző erre csak annyit válaszolt, hogy a rendeletet a kézbesítést követő 8 napon belül kell kihirdetni, a kézbesítés pedig hétfőn történt.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester is kifejtette álláspontját: - A kúria határozata arról szól, hogy megelőző mérések nem, vagy csak hiányosan kerültek elvégzésre, az egyeztetések, mérések, folyamatban vannak. A rendeletet nem nyilvánította törvénytelennek, ugyanakkor a rendelet megsemmisítése november 30-án megtörténik.

Egyúttal hozzátette azt is, hogy november hónapban gondoskodni fognak arról, hogy a tatabányai parkolási rendelet megfelelő legyen.

Gál Csaba ismét hozzászólt a kérdéses ügyhöz:

– Nem tartom elfogadhatónak, hogy a tárgyalás előtt 10 perccel kiosztanak egy semmitmondó dolgot. Elfogadnám azt, amit polgármester asszony mondott, ha nem hívtuk volna fel a hibákra a figyelmet. Akkor lesöpörték az érveinket. Júniusban én magam adtam be az indítványt, hogy ne lépjen hatályba a rendelet. Mindenki meg volt győződve arról, hogy ez így tökéletes.

Ami megy most, az egy maszatolás. A felelősséget vállalni kell.

Ezt jobban kellett volna koordinálni. Olyan módot választott a közgyűlés többsége, amely a jogszabályi kereteknek nem felel meg. Támogatjuk, hogy a jogtalanul beszedett pénzeket visszafizessük – részletezte a frakcióvezető.