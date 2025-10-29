Filmet forgatnak Esztergomban, itt vannak a helyszínek

Két napig forgatnak jeleneteket a Dunakanyar városában. Az esztergomi filmforgatásról adott tájékoztatást az önkormányzat.

A Sötétkapunál is lesz filmforgatás

Filmforgatás lesz a belvárosban: itt vannak a helyszínek

Esztergom több helyszínén is filmforgatás lesz október 30-án 12:00 órától október 31 reggel 6 óráig a következő helyszíneken:

Sötétkapu környéke

környéke Pázmány Péter utca

Mindszenty tér

Széchenyi tér

Főapát utca

Bottyán János utca

IV. Béla utca

Deák Ferenc

Arany János utca

Mit a városi honlapon felhívták a figyelmet, a forgatás során rövid ideig tartó hangosabb zajhatásokra lehet számítani az esti órákban. Kérik a lakosság megértését és türelmét a film forgatásideje alatt.

Vármegyénk kedvelt helyszíne a filmes stáboknak. Tatán forgatták például a Witcher című fantasy-t, illetve a The Killer's Game című akciófilmet, Komáromban a Terminátor egyes jeleneteit, és a Hunyadi-sorozatot is.

Esztergomban 15 évvel ezelőtt pedig Angelina Jolie forgatta a Vér és méz földjén című háborús drámáját, amelyben a belváros volt a komplett díszlet.