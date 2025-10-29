1 órája
Filmet forgatnak Esztergomban, itt vannak a helyszínek
A város több pontján is számíthatnak a helyiek a forgatással járó zajokra. Soroljuk, hol lesz filmforgatás a városban.
Két napig forgatnak jeleneteket a Dunakanyar városában. Az esztergomi filmforgatásról adott tájékoztatást az önkormányzat.
Filmforgatás lesz a belvárosban: itt vannak a helyszínek
Esztergom több helyszínén is filmforgatás lesz október 30-án 12:00 órától október 31 reggel 6 óráig a következő helyszíneken:
- Sötétkapu környéke
- Pázmány Péter utca
- Mindszenty tér
- Széchenyi tér
- Főapát utca
- Bottyán János utca
- IV. Béla utca
- Deák Ferenc
- Arany János utca
Mit a városi honlapon felhívták a figyelmet, a forgatás során rövid ideig tartó hangosabb zajhatásokra lehet számítani az esti órákban. Kérik a lakosság megértését és türelmét a film forgatásideje alatt.
Vármegyénk kedvelt helyszíne a filmes stáboknak. Tatán forgatták például a Witcher című fantasy-t, illetve a The Killer's Game című akciófilmet, Komáromban a Terminátor egyes jeleneteit, és a Hunyadi-sorozatot is.
Esztergomban 15 évvel ezelőtt pedig Angelina Jolie forgatta a Vér és méz földjén című háborús drámáját, amelyben a belváros volt a komplett díszlet.