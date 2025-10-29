október 29., szerda

Filmben szerepel a város

1 órája

Filmet forgatnak Esztergomban, itt vannak a helyszínek

Címkék#Sötétkapu#filmforgatási helyszín#filmforgatás

A város több pontján is számíthatnak a helyiek a forgatással járó zajokra. Soroljuk, hol lesz filmforgatás a városban.

Feleki Marietta

Két napig forgatnak jeleneteket a Dunakanyar városában. Az esztergomi filmforgatásról adott tájékoztatást az önkormányzat.

Sötétkapunál filmforgatás lesz
A Sötétkapunál is lesz filmforgatás
Forrás: esztergom-kornyeke.hu

Filmforgatás lesz a belvárosban: itt vannak a helyszínek

Esztergom több helyszínén is filmforgatás lesz október 30-án 12:00 órától október 31 reggel 6 óráig a következő helyszíneken:

  • Sötétkapu környéke
  • Pázmány Péter utca 
  •  Mindszenty tér
  • Széchenyi tér
  • Főapát utca
  • Bottyán János utca
  • IV. Béla utca
  • Deák Ferenc
  • Arany János utca
    Mit a városi honlapon felhívták a figyelmet, a forgatás során rövid ideig tartó hangosabb zajhatásokra lehet számítani az esti órákban. Kérik a lakosság megértését és türelmét a film forgatásideje alatt.

Vármegyénk kedvelt helyszíne a filmes stáboknak. Tatán forgatták például a Witcher című fantasy-t, illetve a The Killer's Game című akciófilmet, Komáromban a Terminátor egyes jeleneteit, és a Hunyadi-sorozatot is. 

Esztergomban 15 évvel ezelőtt pedig Angelina Jolie forgatta a Vér és méz földjén című háborús drámáját, amelyben a belváros volt a komplett díszlet.

 

