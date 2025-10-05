október 5., vasárnap

KRESZ

1 órája

Nappali menetfény vagy tompított fényszóró? Így használd helyesen!

Címkék#menetfény#Beró Dominik#jármű#KRESZ#autópálya#autó#sofőr#kocsi

A biztonság szempontjából kulcsfontosságú a megfelelő világítás. A nappali menetfény kötelező felszerelés, de sok sofőr nem tudja, mikor kell átváltani tompított fényszóróra, mondja Beró Dominik.

Veszprémi Dániel

A modern autókban alapfelszereltség a nappali menetfény, ami megkönnyíti a járművek észlelhetőségét. Ám nem minden helyzetben elegendő, és ilyenkor a tompított fényszóró használata nemcsak ajánlott, hanem kötelező is.

Cars,On,The,Road,In,The,Fog, tompított fényszóró, ködlámpa, köd, kocsi, autó, sofőr, világítás, út, főút, autópálya, Beró System, Beró Dominik
Fontos, hogy a körülményeknek megfelelően válasszuk meg, melyik fényszórót használjuk.
Fotó: Smiltena / Forrás:  Shutterstock

Mit tud a nappali menetfény?

A nappali menetfény, uniós előírások értelmében 2011 óta kötelező eleme az új autóknak. Gyújtásra automatikusan bekapcsol, a vezetőnek általában nincs is lehetősége lekapcsolni. Feladata, hogy a jármű előrefelé jobban látható legyen, azonban hátrafelé nem bocsát ki fényt.

Ez a legnagyobb hátránya, mert miközben elölről jól érzékelhető az autó, hátulról szinte láthatatlan marad

 – hangsúlyozta Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója.

Mikor kell tompított fényszórót használni?

A KRESZ előírja, hogy lakott területen kívül mindig kötelező a tompított fényszóró használata, de jó látási viszonyok között helyettesítheti a nappali menetfény. Azonban minden olyan helyzetben, amikor a látási viszonyok indokolják, például esőben, ködben vagy alagútban, kötelező a tompított fényszóró használata.

A nappali menetfény tehát nem helyettesíti teljesen a tompított világítást, hiszen a sofőr nem lát jobban tőle, és a mögötte haladó sem érzékeli az autót. A nem megfelelő fényszóró használata zavarhatja a többi közlekedőt, veszélyhelyzetet idézhet elő, és büntetést is vonhat maga után.

Autópályán fokozott a veszély

Beró Dominik külön kiemelte az autópályás közlekedést: 

Mindig azt tanítom a tanulóimnak, hogy autópályán használják a tompított fényszórót. Így nemcsak szemből, hanem hátulról is jól látható az autójuk.

Biztonságosabb a tompított fényszóró

A nappali menetfény előnye, hogy megszünteti az „elfelejtett világítás” problémáját, de egyben hamis biztonságérzetet is kelthet a sofőrben

-tette hozzá Beró Dominik.

Figyelmeztet a rendőrség

A nappali menetfény nappal, jó látási viszonyok között bárhol használható, automatikusan kapcsolódik be gyújtáskor, és a helyzetjelző vagy tompított fényszóró felkapcsolásakor elalszik.

A tompított fényszóró használatát nem helyettesíti a felkapcsolt nappali menetfény, hiszen funkcióját tekintve nem az a feladata, hogy megvilágítsa az utat, hanem az, hogy láthatóvá tegye a járművet a többi közlekedő számára – írja az Origo

A nappali menetfény hasznos találmány, de nem minden körülmény között elegendő. A sofőr felelőssége felismerni, mikor szükséges átváltani a tompított fényszóróra. A hátsó lámpák hiánya miatt különösen fontos az autópályán és rossz látási viszonyok között.

 

 

