Fontos tudnivalók az oroszlányi járda- és parkoló felújításról

Megújulnak Oroszlányban a Mátyás király és a Hunyadi utcák környékének parkolói és járdái. A járda- és parkolófelújítási munkálatokat az önkormányzat megbízásából a Vértes-Út Kft. végzi, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet várja a közlekedőket.

A felújítás az alábbi területeket érinti

Forrás: oroszlany.hu

Járda és parkoló felújítás kezdődik Oroszlányban – fontos tudnivalók

A felújítás részeként a Mátyás király utcában jelenleg murvás parkolót teljesen lezárnak, míg a Hunyadi utcában a régi parkolók és a járdák kapcsolódó szakaszai is megújulnak. Oroszlány Város Honlapja is minden tudnivalót megosztott oldalukon. A munkaterület ideiglenes igénybevétele miatt gépjárművel és gyalogosan is korlátozásokra lehet számítani: a parkolók zárása várhatóan 2025. október 6-án (hétfő) kora reggel kezdődik.

A kivitelezés várhatóan mintegy három hétig tart, bár az időjárás befolyásolhatja a befejezést. A munkák során tehergépkocsik és nehézgépek közlekedése, anyagszállítás zajlik, ez zajjal és kiporzással járhat. Az oroszlányi önkormányzat kér mindenkit, hogy a munkaterületet ne használják sem parkolásra, sem közlekedésre a felújítás ideje alatt.

Oroszlányban hamarosan megújul az a út, amely a város egyik fontos bekötő szakaszaként szolgál. A felújítás célja, hogy jobb burkolat, rendezettebb szegélyek és korszerű csapadékvíz-elvezetés kerüljön kialakításra.

Oroszlányban, a Takács Imre utca 107–109. számok közötti szakaszon indul fejlesztés, amely a jelenlegi zúzott köves parkoló korszerűsítését célozza. A beruházás ideje alatt a teljes parkoló és a mögötte lévő terület lezárásra kerül, így az érintett környéken élőknek és közlekedőknek átmeneti kellemetlenségekre kell számítaniuk, mint a zaj, a por és a forgalomkorlátozások.