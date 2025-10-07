október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Épül-szépül Oroszlány

2 órája

Fontos tudnivalók az oroszlányi járda- és parkoló felújításról

Címkék#lezárás#parkolófelújítás#oroszlány#felújítás

Járda és parkoló felújítás indul Oroszlányban: a város Mátyás király utcai és Hunyadi utcai szakaszain parkolókat és járdákat újítanak meg. A járda és parkoló felújítás munkáit a Vértes-Út Kft. végzi az önkormányzat megbízásából.

Petrovics Milán

Megújulnak Oroszlányban a Mátyás király és a Hunyadi utcák környékének parkolói és járdái. A járda- és parkolófelújítási munkálatokat az önkormányzat megbízásából a Vértes-Út Kft. végzi, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet várja a közlekedőket.

felújítás
A felújítás az alábbi területeket érinti 
Forrás: oroszlany.hu

Járda és parkoló felújítás kezdődik Oroszlányban – fontos tudnivalók

A felújítás részeként a Mátyás király utcában jelenleg murvás parkolót teljesen lezárnak, míg a Hunyadi utcában a régi parkolók és a járdák kapcsolódó szakaszai is megújulnak. Oroszlány Város Honlapja is minden tudnivalót megosztott oldalukon. A munkaterület ideiglenes igénybevétele miatt gépjárművel és gyalogosan is korlátozásokra lehet számítani: a parkolók zárása várhatóan 2025. október 6-án (hétfő) kora reggel kezdődik.

A kivitelezés várhatóan mintegy három hétig tart, bár az időjárás befolyásolhatja a befejezést. A munkák során tehergépkocsik és nehézgépek közlekedése, anyagszállítás zajlik, ez zajjal és kiporzással járhat. Az oroszlányi önkormányzat kér mindenkit, hogy a munkaterületet ne használják sem parkolásra, sem közlekedésre a felújítás ideje alatt.

Oroszlányban hamarosan megújul az a út, amely a város egyik fontos bekötő szakaszaként szolgál. A felújítás célja, hogy jobb burkolat, rendezettebb szegélyek és korszerű csapadékvíz-elvezetés kerüljön kialakításra.

Oroszlányban, a Takács Imre utca 107–109. számok közötti szakaszon indul fejlesztés, amely a jelenlegi zúzott köves parkoló korszerűsítését célozza. A beruházás ideje alatt a teljes parkoló és a mögötte lévő terület lezárásra kerül, így az érintett környéken élőknek és közlekedőknek átmeneti kellemetlenségekre kell számítaniuk, mint a zaj, a por és a forgalomkorlátozások.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu