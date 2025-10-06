október 6., hétfő

Közútfejlesztés

29 perce

Felújítások Oroszlányban: lezárások, korlátozások várnak ránk

Címkék#munkálatok#parkolás#oroszlány#felújítás

Oroszlányban hamarosan megújul az a út, amely a város egyik fontos bekötő szakaszaként szolgál. A felújítás célja, hogy jobb burkolat, rendezettebb szegélyek és korszerű csapadékvíz-elvezetés kerüljön kialakításra.

Petrovics Milán

A bekötőút felújítás projekt keretében a Malomsori Óvodahoz vezető útszakasz eddig fel nem újított részei újulnak meg, és ez érinti az oda vezető parkolók rendjét is.

felújítás
Felújítás Oroszlányban: mindenkinek érdemes készülnie 
Forrás: oroszlany.hu

Bekötőút felújítás indul Oroszlányban

A felújítás részeként új burkolat, megújuló szegélyek, parkolófelület és korszerű csapadékvíz-elvezető rendszerek épülnek. Ezekkel a munkákkal nemcsak az út tartóssága javul, hanem a közlekedés biztonságossága is. A munkákat a Vértes-Út Kft. végzi az Önkormányzat megbízásából. A kivitelezésre 2025. október első heteiben kerül sor, és a munka várhatóan körülbelül két hétig tart, bár az időjárás bármikor beleszólhat a határidőkbe.

A közlemény figyelmeztet arra, hogy a munkálatok idején az út bizonyos részei nem lesznek járhatók gépjárművel, és a parkolás is korlátozott lesz. A város kéri, hogy az intézményeket használók – például az óvoda környékén – a közeli nagy parkolót vegyék igénybe, amely nem kerül lezárásra.
Az utca ideiglenes lezárása és zaj, kiporzás is várható. Az önkormányzat türelmet és fegyelmet kér a lakosságtól a munkálatok alatt.

 

