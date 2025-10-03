Rejtélyes körülmények között tűnt el a magyar nő a külföldi reptérről

Az Origo beszámolója szerint furcsa körülmények között tűnt el Felföldi Ágota, egy 40 éves magyar nő, aki szeptember végén Zanzibárról tartott haza Budapestre. A nő utoljára a dohai repülőtérről jelentkezett, innen azonban nyoma veszett.

Eltűnt Felföldi Ágota

Forrás: police.hu

Felföldi Ágota nem érkezett meg otthonába

A hozzátartozók elmondása alapján Ágota szeptember 29-én még kapcsolatban állt édesapjával, és másnap reggel érkezett volna a magyar fővárosba. Telefonja azóta nem elérhető. Rejtélyessé teszi az ügyet, hogy a közösségi oldalán több szokatlan bejegyzés is megjelent, köztük egy zanzibári sérülésről szóló poszt.

A rendőrség körözést adott ki, a család pedig a nyilvánosság segítségét kéri a felkutatásban. A hatóságok a Pécsi Rendőrkapitányságon várják a bejelentéseket, bárki ismer információt a nő hollétéről. Az eltűnt személyről részletes személyleírást is közzétettek: közepes magasságú, vékony testalkatú, szőke hajú, kék szemű nő, aki tetoválásokat visel a lábszárán és a hasán.

Az eset nagy visszhangot váltott ki, mivel a történet egyszerre szokatlan és aggasztó: egy magyar nő nyomtalanul eltűnt egy nagy forgalmú nemzetközi repülőtéren, miközben gyanús közösségi médiás aktivitás is kísérte az eltűnését.

Hasonló eltűnések máskor is történtek, ilyen például Kaszás Nikolett eltűnése, ami az egész országot megrázta.