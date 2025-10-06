Felbukkant a rejtélyes körülmények között eltűnt nő

Felföldi Ágota nem jött haza a nyaralásából, mi több, éppen a külföldi, dohai repülőtéren veszett nyoma. Egy ország aggódott a csinos, szőke, kék szemű nőért, most azonban ő maga jelentkezett be: előkerült, szerinte el sem veszett.

Előkerült a bizarr körülmények között eltűnt Felföldi Ágota

Forrás: Getty Images

Felföldi Ágota az a nő, akit egy ország keresett

Felföldi Ágotát a családja és az egész ország kereste kétségbeesetten. A kívülállók számára aggodalomra adtak okot a közösségi oldalán látható, ijesztő tartalmak - mint például, az a bejegyzés, amelyben F. Ágota azt ecsetelte, hogy úgy érte őt fejsérülés, hogy nem is emlékezett rá. Előkerülését így tudatta azokkal, akik egy emberként aggódtak érte:

Sziasztok! Épségben előkerültem, sőt el sem vesztem...csak fel lett fújva az egész. Minden esetre örülök, hogy ennyien aggódtatok értem, hogy épségben előkerüljek, azokat meg "sajnálom", akik látták, hogy minden oké, feküdjetek vissza!

- írta saját Facebook oldalán Ágota.

"Azért legközelebb ne hozd rá a frászt apukádra, meg a siklósiakra se. Vigyázz magadra csajszi." - írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászólás is érkezett:

"Sokan aggódtak érted,hála istennek, hogy jól vagy! Megrémültünk a rendőrségi posztok láttán. Boldog születésnapot kívánok! "