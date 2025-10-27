Több fejlesztés indul Komáromban – felkészültek a télre is

A komáromi képviselő-testület legutóbbi ülésén nemcsak adózási és támogatási kérdésekről tárgyalt, hanem a város fejlesztéseiről, beruházásairól és a közszolgáltatások felkészültségéről is. A cél, hogy Komárom egyre modernebb, biztonságosabb és környezettudatosabb várossá váljon.

Komárom Város Képviselő-testülete legutóbbi ülésén több fontos döntést hozott a helyi fejlesztésekről, adómentességekről és támogatásokról

Forrás: Facebook/Komárom

Fejlesztések, útfelújítások és közintézményi korszerűsítések

A testület döntései alapján több városrészben megújulnak az utak, járdák és közintézmények. A beruházások célja, hogy a közlekedés biztonságosabbá, a közterületek pedig rendezettebbé váljanak. Az önkormányzat a fejlesztéseket ütemezetten, a lakossági igényeket figyelembe véve valósítja meg.

Nagyszabású fejlesztés a Brigetio Gyógyfürdőben

A város egyik kiemelt projektje a Brigetio Gyógyfürdő modernizációja. A fejlesztés során korszerű vízforgató rendszer és megújult közműhálózat épül ki, amely nemcsak energiatakarékosabb működést, hanem kényelmesebb és higiénikusabb szolgáltatásokat is biztosít majd a fürdő vendégeinek. A modernizáció célja, hogy a fürdő tovább erősítse pozícióját a térség turizmusában, és még több látogatót vonzzon Komáromba.

Támogatás a rászorulóknak és esélyegyenlőségi program

A képviselő-testület elfogadta Komárom helyi esélyegyenlőségi programját is, amely a társadalmi felzárkóztatást és a rászorulók támogatását szolgálja. A program részeként a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény a héten ételosztást szervezett a nagycsaládosok és a nehéz helyzetben élők számára. Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a városban senki ne maradjon segítség nélkül.

Felkészültek a téli időszakra

A Távhő Kft. és a Városgazda Kft. teljes mértékben felkészült a télre. A fűtési szezonra minden technikai és műszaki feltétel adott, így a városban élők megbízható és biztonságos szolgáltatásra számíthatnak. A hóeltakarítás és a köztisztaság terén is megerősített kapacitással készülnek: új járművek, köztük egy modern seprűs haszongépjármű segíti majd a munkát, hogy Komárom utcái télen is tiszták és biztonságosak legyenek.

Informatikai fejlesztés és jövőbe mutató tervek

Az önkormányzat egy országos informatikai pályázatban is részt vesz, amelynek köszönhetően új számítógépek és korszerű eszközök kerülhetnek a városi intézményekhez. Ez hozzájárul a hatékonyabb ügyintézéshez és a digitális átállás folytatásához.