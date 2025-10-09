október 9., csütörtök

Dénes névnap

+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

56 perce

Látványterveken a Platán új fejlesztése: újjáépül a fedeles lovarda

Címkék#munkálatok#lovarda#Markos Anikó#támfal#műemléki környezet#építész#zöldfelület#Esterházy

Az Esterházyak egykori téli lovardája új életre kel a tóparti domboldalon. A Kastély térnél fekvő egykori lovas diszkó udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből.

Goletz-DeáK Viktória

A Kastély térnél, a tóparti domboldalon fekvő egykori fedeles lovarda udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A helyiek közül sokan figyeltek fel a markolókra, hiszen az épület hosszú éveken át üresen, romosan állt. Most azonban a helyi, tatai beruházó fejlesztésében új életre kellhetnek a romos falak. Mondjuk mi lesz az épületből.

Az Esterházyak egykori téli lovardája új életre kel a tóparti domboldalon. A Kastély térnél fekvő egykori lovas diszkó udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből.
A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből
Forrás: beküldött

Az Esterházyak egykori téli lovardája később lovasiskolaként, presszóként, majd a tataiak által csak „lovas diszkóként” emlegetett szórakozóhelyként működött. 

Újjáépül az egykori fedeles lovarda

A munkagépek megjelenése azt jelenti, hogy egy új korszak kezdődik az Esterházy kastély falai között. Azonban eddig csak találgatták a helyiek, hogy vajon mi lesz majd a régi épületből. 

Bemutatták a terveket

Mint arról korábban beszámoltunk két évvel ezelőtt, az áprilisi tatai testületi ülés előtt a Platán tulajdonosa, Szeles László és az épületet tervező, Markos Anikó építész mutatta be az épület hasznosításáról szóló akkori terveit a képviselőknek. Akkor annyit lehetett tudni a beruházásról, hogy egy 20 szobás szállodát szeretnének építeni a területre, ami szorosan kapcsolódna a Michelin-csillagos étteremhez.

Időközben sikerült az épület tervezőjével, Markos Anikóval egyeztetnünk, aki a Kemma.hu kérdésére megerősítette, hogy a két évvel ezelőtt bemutatott projekt munkálatai kezdődtek meg a tóparton. Egy helyi, tatai beruházó fejlesztésében - aki a szomszédos két Michelin-csillagos Platán étterem tulajdonosa is - rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt magában foglaló épületnek ad majd helyet a tóparti sétány és park mögötti, facsoport takarásában megbújó telek.

Az Esterházyak egykori téli lovardája új életre kel a tóparti domboldalon. A Kastély térnél fekvő egykori lovas diszkó udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből.
Rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt foglal majd magába az új épület 
Forrás: beküldött

– A tulajdonos az eredeti terveknek megfelelően minőségi szálláshelyeket és közösségi tereket, közösségi vizesblokkot alakít ki a sok éve elhanyagolt, ma már csak romjaiban fennmaradt volt Fedeles lovarda ingatlanának fejlesztésével. 

Húsz lakosztály fogja bővíteni az építtető meglévő tatai szálláshely kínálatát, amelyek jelenleg a Platán étterem környezetében vannak – mondta el lapunknak Markos Anikó, aki megerősítette: a munkálatok a műemléki környezethez illeszkedve, örökségvédelmi hatóság és tervtanács által támogatott-jóváhagyott jogerős építési engedéllyel zajlanak.

– A terep adottságaiból adódóan a részben terepszint alatt kialakítandó pince alagsori szinten a tópartról közvetlenül megközelíthető kőfal mögötti térben került megtervezésre a rendezvény közösségi tér és a közösségi vizesblokk, mögötte a szálláshelyhez szükséges parkolók biztosítottak lesznek – árulta el a részleteket az építész, aki kiemelte, hogy az ingatlan fejlesztésével együtt a tulajdonos az ingatlan környezetét is felújítja. 

Volt lovasiskola, presszó, majd lovas diszkó is. Most markolók dolgoznak, hogy egy új tatai szálloda lehessen az egykori fedeles lovarda épületéből.
A 24 Óra két és fél évvel ezelőtt számolt be a Platán tulajdonosának terveiről 
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– A Fazekas utcai csomóponttól a kapun átvezető út a kőtámfal-sétány találkozásáig, a csatlakozó zöldterülettel együtt, továbbá az ingatlant övező sétány és a park zöldfelülete fog megújulni a beruházás során – tette hozzá Markos Anikó, aki azt is elmondta, hogy a jogerős építési engedélynek megfelelően jelenleg az előkészítő bontási és földmunkák folynak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu