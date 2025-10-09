Látványterveken a Platán új fejlesztése: újjáépül a fedeles lovarda

A Kastély térnél, a tóparti domboldalon fekvő egykori fedeles lovarda udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A helyiek közül sokan figyeltek fel a markolókra, hiszen az épület hosszú éveken át üresen, romosan állt. Most azonban a helyi, tatai beruházó fejlesztésében új életre kellhetnek a romos falak. Mondjuk mi lesz az épületből.

A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből

Az Esterházyak egykori téli lovardája később lovasiskolaként, presszóként, majd a tataiak által csak „lovas diszkóként” emlegetett szórakozóhelyként működött.

Újjáépül az egykori fedeles lovarda

A munkagépek megjelenése azt jelenti, hogy egy új korszak kezdődik az Esterházy kastély falai között. Azonban eddig csak találgatták a helyiek, hogy vajon mi lesz majd a régi épületből.

Bemutatták a terveket Mint arról korábban beszámoltunk két évvel ezelőtt, az áprilisi tatai testületi ülés előtt a Platán tulajdonosa, Szeles László és az épületet tervező, Markos Anikó építész mutatta be az épület hasznosításáról szóló akkori terveit a képviselőknek. Akkor annyit lehetett tudni a beruházásról, hogy egy 20 szobás szállodát szeretnének építeni a területre, ami szorosan kapcsolódna a Michelin-csillagos étteremhez.

Időközben sikerült az épület tervezőjével, Markos Anikóval egyeztetnünk, aki a Kemma.hu kérdésére megerősítette, hogy a két évvel ezelőtt bemutatott projekt munkálatai kezdődtek meg a tóparton. Egy helyi, tatai beruházó fejlesztésében - aki a szomszédos két Michelin-csillagos Platán étterem tulajdonosa is - rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt magában foglaló épületnek ad majd helyet a tóparti sétány és park mögötti, facsoport takarásában megbújó telek.

Rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt foglal majd magába az új épület

– A tulajdonos az eredeti terveknek megfelelően minőségi szálláshelyeket és közösségi tereket, közösségi vizesblokkot alakít ki a sok éve elhanyagolt, ma már csak romjaiban fennmaradt volt Fedeles lovarda ingatlanának fejlesztésével.

Húsz lakosztály fogja bővíteni az építtető meglévő tatai szálláshely kínálatát, amelyek jelenleg a Platán étterem környezetében vannak – mondta el lapunknak Markos Anikó, aki megerősítette: a munkálatok a műemléki környezethez illeszkedve, örökségvédelmi hatóság és tervtanács által támogatott-jóváhagyott jogerős építési engedéllyel zajlanak.