Látványterveken a Platán új fejlesztése: újjáépül a fedeles lovarda
Az Esterházyak egykori téli lovardája új életre kel a tóparti domboldalon. A Kastély térnél fekvő egykori lovas diszkó udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből.
Most azonban a helyi, tatai beruházó fejlesztésében új életre kellhetnek a romos falak. Mondjuk mi lesz az épületből.
Az Esterházyak egykori téli lovardája később lovasiskolaként, presszóként, majd a tataiak által csak „lovas diszkóként” emlegetett szórakozóhelyként működött.
Újjáépül az egykori fedeles lovarda
A munkagépek megjelenése azt jelenti, hogy egy új korszak kezdődik az Esterházy kastély falai között. Azonban eddig csak találgatták a helyiek, hogy vajon mi lesz majd a régi épületből.
Bemutatták a terveket
Mint arról korábban beszámoltunk két évvel ezelőtt, az áprilisi tatai testületi ülés előtt a Platán tulajdonosa, Szeles László és az épületet tervező, Markos Anikó építész mutatta be az épület hasznosításáról szóló akkori terveit a képviselőknek. Akkor annyit lehetett tudni a beruházásról, hogy egy 20 szobás szállodát szeretnének építeni a területre, ami szorosan kapcsolódna a Michelin-csillagos étteremhez.
Időközben sikerült az épület tervezőjével, Markos Anikóval egyeztetnünk, aki a Kemma.hu kérdésére megerősítette, hogy a két évvel ezelőtt bemutatott projekt munkálatai kezdődtek meg a tóparton. Egy helyi, tatai beruházó fejlesztésében - aki a szomszédos két Michelin-csillagos Platán étterem tulajdonosa is - rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt magában foglaló épületnek ad majd helyet a tóparti sétány és park mögötti, facsoport takarásában megbújó telek.
– A tulajdonos az eredeti terveknek megfelelően minőségi szálláshelyeket és közösségi tereket, közösségi vizesblokkot alakít ki a sok éve elhanyagolt, ma már csak romjaiban fennmaradt volt Fedeles lovarda ingatlanának fejlesztésével.
Húsz lakosztály fogja bővíteni az építtető meglévő tatai szálláshely kínálatát, amelyek jelenleg a Platán étterem környezetében vannak – mondta el lapunknak Markos Anikó, aki megerősítette: a munkálatok a műemléki környezethez illeszkedve, örökségvédelmi hatóság és tervtanács által támogatott-jóváhagyott jogerős építési engedéllyel zajlanak.
– A terep adottságaiból adódóan a részben terepszint alatt kialakítandó pince alagsori szinten a tópartról közvetlenül megközelíthető kőfal mögötti térben került megtervezésre a rendezvény közösségi tér és a közösségi vizesblokk, mögötte a szálláshelyhez szükséges parkolók biztosítottak lesznek – árulta el a részleteket az építész, aki kiemelte, hogy az ingatlan fejlesztésével együtt a tulajdonos az ingatlan környezetét is felújítja.
– A Fazekas utcai csomóponttól a kapun átvezető út a kőtámfal-sétány találkozásáig, a csatlakozó zöldterülettel együtt, továbbá az ingatlant övező sétány és a park zöldfelülete fog megújulni a beruházás során – tette hozzá Markos Anikó, aki azt is elmondta, hogy a jogerős építési engedélynek megfelelően jelenleg az előkészítő bontási és földmunkák folynak.