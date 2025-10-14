Itt a válasz minden tatai kérdésére: eldőlt hol lesz a fedeles lovarda leendő mélygarázsa

Megvan, hová kerül a tóparti fedeles lovarda helyén épülő új szálláshely mélygarázsának bejárata. Sokan attól tartottak, hogy a mostani sétányt vagy a tóparton készülő új játszóteret érinti majd az autós forgalom, de a tervező megnyugtató választ adott.

A fejlesztés a környezet megújulását is hozza a Fazekas utca és a Kastély tér környékén.

Megújul az egykori fedeles lovarda. A szálláshely mélygarázsa az Esterházy-kapun keresztül lesz megközelíthető és nem fogja érinteni a sétányt, vagy a játszóteret

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Tatán a Kastély térnél, az Öreg-tó partján lévő domboldalon fekvő egykori fedeles lovarda környékén már hetek óta dolgoznak a munkagépek. A beruházásról korábban kiderült, hogy az Esterházyak egykori téli lovardájából egy 20 lakosztályos, rendezvény- és közösségi tereket is magában foglaló szálláshely készül. A projektet a Platán étterem tulajdonosa, Szeles László jegyzi, aki tatai vállalkozóként a műemléki környezet megőrzésével szeretné újra életre kelteni a romos épületet.

Mutatjuk hol lesz a fedeles lovarda mélygarázsa

A munkálatok elindulása után azonban sokan találgatták, hol lesz a szálláshelyhez tartozó mélygarázs bejárata, és hogy a forgalom vajon érinti-e a tóparti sétányt vagy a készülő új játszóteret.

Kemma.hu most utánajárt a kérdésnek, és Markos Anikó építész, a projekt tervezője megnyugtató részleteket osztott meg.

– A volt Fedeles lovarda telkét kőfal öleli körbe. A tervezett pince-alagsor -a terület jelentős terepszint különbségéből adódóan - részben lesz csak a csatlakozó terep alatt. A gépkocsi behajtó helyén a meglévő jelenleg aszfaltozott útról közvetlenül megközelíthető lesz azon a ponton, ahol a kő zúzalékos sétány a kőfal -telek sarkánál befordul. Így lehajtó rámpa nem készül, a tervezett új térburkolattal felújított meglévő most is használt úton megközelíthető lesz – árulta el.