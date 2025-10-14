26 perce
Itt a válasz minden tatai kérdésére: eldőlt hol lesz a fedeles lovarda leendő mélygarázsa
Nagy vitát kavart a pár hete elkezdődött építkezés az Öreg-tó partján. Sokan a régi emlékeiket, a hajdani lovas diszkót siratják, mások az egykori fedeles lovarda épületét, vagy az Öreg-tó környezetét féltik. Most azonban megnyugtató válasz érkezett arra, hol lesz az új szálláshely mélygarázsának lehajtója.
Megvan, hová kerül a tóparti fedeles lovarda helyén épülő új szálláshely mélygarázsának bejárata. Sokan attól tartottak, hogy a mostani sétányt vagy a tóparton készülő új játszóteret érinti majd az autós forgalom, de a tervező megnyugtató választ adott.
A fejlesztés a környezet megújulását is hozza a Fazekas utca és a Kastély tér környékén.
Tatán a Kastély térnél, az Öreg-tó partján lévő domboldalon fekvő egykori fedeles lovarda környékén már hetek óta dolgoznak a munkagépek. A beruházásról korábban kiderült, hogy az Esterházyak egykori téli lovardájából egy 20 lakosztályos, rendezvény- és közösségi tereket is magában foglaló szálláshely készül. A projektet a Platán étterem tulajdonosa, Szeles László jegyzi, aki tatai vállalkozóként a műemléki környezet megőrzésével szeretné újra életre kelteni a romos épületet.
Mutatjuk hol lesz a fedeles lovarda mélygarázsa
A munkálatok elindulása után azonban sokan találgatták, hol lesz a szálláshelyhez tartozó mélygarázs bejárata, és hogy a forgalom vajon érinti-e a tóparti sétányt vagy a készülő új játszóteret.
Kemma.hu most utánajárt a kérdésnek, és Markos Anikó építész, a projekt tervezője megnyugtató részleteket osztott meg.
– A volt Fedeles lovarda telkét kőfal öleli körbe. A tervezett pince-alagsor -a terület jelentős terepszint különbségéből adódóan - részben lesz csak a csatlakozó terep alatt. A gépkocsi behajtó helyén a meglévő jelenleg aszfaltozott útról közvetlenül megközelíthető lesz azon a ponton, ahol a kő zúzalékos sétány a kőfal -telek sarkánál befordul. Így lehajtó rámpa nem készül, a tervezett új térburkolattal felújított meglévő most is használt úton megközelíthető lesz – árulta el.
Látványterveken a Platán új fejlesztése: újjáépül a fedeles lovarda
Ez azt jelenti, hogy sem a játszótér, sem a sétány forgalmát nem befolyásolja az új szálláshely megépítése.
A tervező kérdésünkre hozzátette, hogy az épület és bejáratai nincsenek közvetlen szomszédságban a játszótérrel, amely jóval lejjebb, a kút melletti területen kap helyet.
Közösségi illemhely is épül
– A tervezett játszótérrel sem az épület, sem annak bejáratai nincsenek közvetlen szomszédságban, annak területét, használatát nem érintik. A játszótér jóval lejjebb, a kút melletti területen lesz, a sétányról akadálymentesen, babakocsival közvetlenül megközelíthetően – hangsúlyozta Markos Anikó. Sőt, a fejlesztés pozitív hozadéka, közösségi korszerű, gyermek- és akadálymentes illemhely is helyet kap a tervezett épületben, a sétány irányából megközelíthetően. A környék a beruházás részeként teljesen megújul: a Fazekas utcai csomóponttól a kapun átvezető út, a kőtámfal-sétány találkozása és a környező zöldfelületek is megszépülnek.
Mi lesz veled, fedeles lovarda? Munkagép jelent meg a nagy múltú épületnél
A munkálatok jelenleg az előkészítő bontási és földmunkák szakaszában tartanak, a fejlesztés pedig örökségvédelmi hatóság és tervtanács által jóváhagyott jogerős építési engedéllyel zajlik. Az egykor lovasiskolaként, presszóként, majd a tataiak által „lovas diszkóként” ismert épület most új korszakába lép – a múlt emlékei megmaradnak, a helyszín pedig a jövőben ismét a város egyik különleges pontja lehet.