Újabb részleteket tudtunk meg a fedeles lovarda újjáépítéséről, ennek sokan fognak örülni

Az Öreg-tó sétánya mentén, a kőtámfal mögött most még csak munkagépek és a bontási törmelék láthatók, de a tervek szerint néhány év múlva egy modern, mégis történeti hangulatát őrző szálláshely és közösségi tér fogadja majd a látogatókat. Most újabb részleteket tudtunk meg az egykori fedeles lovarda helyére épülő új szálláshelyről.

Rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt foglal majd magába az új épület, amit a régi fedeles lovarda helyére terveztek

Forrás: beküldött

A projektet Szeles László, a Michelin-csillagos Platán Tata tulajdonosa jegyzi. A tatai tó mellé tervezett új épületben 20 lakosztály, egy rendezvényhelyszín és modern, akadálymentes közösségi illemhelyek is helyet kapnak. A fejlesztés az örökségvédelmi hatóság és a tervtanács által jóváhagyott építési engedéllyel zajlik. A felújítás tervezéséért felelős Markos Anikó építész részletesen ismertette a Kemma.hu-nak, hogyan alakulnak majd a szintek és a funkciók a megújuló épület körül.

Nyilvános mosdó a fedeles lovarda új épületében

– Aki ismeri a helyet, tudja, hogy a sétány oldalán egy masszív kőtámfal határolja a területet – magyarázta Markos Anikó. – Ahogy felfelé haladunk a műemlékkapu irányába, már az udvari emelt szinthez érünk, ez a szintkülönbség adja a lehetőséget arra, hogy a földszinti és a sétány felőli bejárat külön funkciót kapjon.

Az építész elmondta, hogy a régi fotókon is látszanak a kőfal mögötti befalazott nyílások, ami bizonyítja: már az elődeink is használták ezt a teret. Ezt a hagyományt folytatják most modern formában – a sétány felől egy új közösségi tér épül, amit a szabályozási terv is előír. A területet akadálymentesen, babakocsival is megközelíthető módon alakítják ki, hogy mindenki számára nyitott legyen.