Újabb részleteket tudtunk meg a fedeles lovarda újjáépítéséről, ennek sokan fognak örülni

Tata ikonikus, ma már romos épülete újjászületik – a tóparti domboldal új szálláshelyet, közösségi tereket és rendezvényhelyszínt kap. A fejlesztés a város gasztronómiai és turisztikai szívéhez, a Platánhoz kapcsolódik. Az egykori fedeles lovarda megújuló épületéről újabb érdekességeket tudtunk meg.

Goletz-DeáK Viktória

Az Öreg-tó sétánya mentén, a kőtámfal mögött most még csak munkagépek és a bontási törmelék láthatók, de a tervek szerint néhány év múlva egy modern, mégis történeti hangulatát őrző szálláshely és közösségi tér fogadja majd a látogatókat. Most újabb részleteket tudtunk meg az egykori fedeles lovarda helyére épülő új szálláshelyről. 

Az Esterházyak egykori téli lovardája új életre kel a tóparti domboldalon. A Kastély térnél fekvő egykori lovas diszkó udvarán már hetek óta zajlanak az előkészítő munkák. A Kemma.hu most megtudta, hogy mi lesz az egykori fedeles lovarda épületéből.
Rendezvény helyszínt, közösségi tereket és 20 lakosztályt foglal majd magába az új épület, amit a régi fedeles lovarda helyére terveztek 
Forrás: beküldött

A projektet Szeles László, a Michelin-csillagos Platán Tata tulajdonosa jegyzi. A tatai tó mellé tervezett új épületben 20 lakosztály, egy rendezvényhelyszín és modern, akadálymentes közösségi illemhelyek is helyet kapnak. A fejlesztés az örökségvédelmi hatóság és a tervtanács által jóváhagyott építési engedéllyel zajlik. A felújítás tervezéséért felelős Markos Anikó építész részletesen ismertette a Kemma.hu-nak, hogyan alakulnak majd a szintek és a funkciók a megújuló épület körül. 

Nyilvános mosdó a fedeles lovarda új épületében

– Aki ismeri a helyet, tudja, hogy a sétány oldalán egy masszív kőtámfal határolja a területet – magyarázta Markos Anikó. – Ahogy felfelé haladunk a műemlékkapu irányába, már az udvari emelt szinthez érünk, ez a szintkülönbség adja a lehetőséget arra, hogy a földszinti és a sétány felőli bejárat külön funkciót kapjon.

Az építész elmondta, hogy a régi fotókon is látszanak a kőfal mögötti befalazott nyílások, ami bizonyítja: már az elődeink is használták ezt a teret. Ezt a hagyományt folytatják most modern formában – a sétány felől egy új közösségi tér épül, amit a szabályozási terv is előír. A területet akadálymentesen, babakocsival is megközelíthető módon alakítják ki, hogy mindenki számára nyitott legyen. 

  • Az új részben korszerű közösségi vizesblokk is helyet kap – ez eddig komoly hiányossága volt a helyszínnek, különösen a rendezvények idején. De a hétköznapokon is sokan érkeznek a gyönyörű tatai látnivalók miatt a városba, ez most nekik is nagy segítség lehet. Hozzátette, hogy egyébként az épület azon részén már korábban is volt egy vizesblokk, aminek a nyomai még látszanak a kőfalban. Azonban azt a hetvenes években bezárták, így már csak kevesen emlékezhetnek rájuk. 
  • A közösségi térhez egy tágas előtér kapcsolódik majd, amely kisebb kiállítások, fogadások megtartására is alkalmas lesz. Bár étterem nem épül, a hely cateringgel kiszolgálható lesz, így rugalmasan használható különféle eseményekhez is.
  • A közösségi tér mögött parkolót is kialakítanak az udvari szint alatt. Az autók a jelenlegi kapuzaton és felújított úton juthatnak be a garázs szintjére– a meglévő terepadottságokat használják ki, és ezzel megőrzik a környezet eredeti arányait. Ez a megoldás a város egyik forgalmas pontján különösen fontos, hiszen a környék jelenleg is zsúfolt, főként a középiskolai forgalom miatt.

A jelenleg zajló munkálatokról Szeles László is beszélt, aki elárulta, hogy a bontás során 78 ezer darab eredeti téglát mentettek meg, amelyek minősítése jelenleg is zajlik.

– Ezeket megtisztítva visszaépítjük az épület burkolataként, ezzel is megőrizve az eredeti anyaghasználatot és hangulatot. A téglák helyreállítását egy speciális, restaurálási tapasztalattal rendelkező cég végzi majd, amely több hasonló projektben is dolgozott már – árulta el a tulajdonos, aki szerint két és fél év múlva, vagyis 2028-ban nyílhat meg az új szálláshely.

