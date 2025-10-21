Elképesztő videó az M1-esről: így állítja meg a semmi a forgalmat

Nagyban halad az M1-es autópálya bővítése, több helyen is sávzárak és terelések vannak, ami nagyban lassíthatja a forgalmat. De nem ez az egyetlen akadálya az sofőröknek, ugyan is a lassabb menetben mostanában fantomdugók alakulnak ki. Ez az jelenti, hogy az egyébként tiszta forgalmú úton van torlódás. Az MKIF Zrt. egy videót is megosztott Facebook-oldalán, amin jól látszik, hogy mi történik az M1-esen.

Fantomdugók a pályán, már erre is számítani kell

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Így alakultak ki fantomdugók az M1-esen

Péntek délután az M1-es bővítés alatt állószakaszon szinte megállt a forgalom. Nem volt baleset, munkavégzés vagy műszaki hibás jármű az úton. De a kameraképek jól mutassák, hogy több jármű, több különböző részén az autópályának egészen egyszerűen megállt. Mögöttük azonnal hatalmas dugó alakult ki.

Kiakadtak a sofőrök

A videó kommentjeinél elégé hevesek az indulatok, sokan írták, hogy az ilyen sofőröktől ők elvennék a jogsijukat. Valakik a kamionok védelmére is keltek, hiszen ők nem olyan súllyal vannak, mint a sima autók ezért, nekik az ilyen helyzetek nehezebbek. Szerintük ha az emelkedőn meg kell állniuk több tonna áruval elég nehéz az újra elindulás. Volt, aki arról írt, hogy renget sofőr kezében látott telefont, nap mint nap látja, hogy az emberek nyomkodják a telefont az helyett, hogy az útra figyelnének.

Nem csak kamionsofőrök csinálnak ilyen, autóvezetők között is akad szép számmal hasonló!

– írta valaki a hozzászólásokban.

Több probléma is van az M1-esen

Összeszedtük, hogy a múlt héten hét nap alatt mennyi baleset történt az M1-es autópályán. Teljes volt a káosz egy hét alatt 11 baleset történt, és akkor még jönnek a fantom dugók is. Már a sofőrök is egyre feszültebbek. Sokan érzik úgy, hogy nem a szabályokat követők, hanem a leggyorsabbak diktálnak. Többen beszámoltak arról is, hogy hiába próbálnak betartani minden előírást, a mögöttük haladók szinte letolják őket az útról.