A vármegye egyik legszebb ovija Év Háza Díjat kapott, megmutatjuk nektek belülről is

Október 16-án a Szent Antal Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban rendezték az Év Háza díjátadót. A vármegyei Építészkamara idén négy alkotást díjazott, köztük egy szálló és egy óvoda tervezői is díja kaptak.

Év Háza díjazottak: Halászné Kolláth Mária, Zsembery Ákos, Iványiné Alberti Szabina, Sztahovits Péter, Markos Anikó, Dankó Kristóf, Vinitor Ágnes és Krizsán András

Idén 17. alkalommal értékelték díjjal a vármegye építészeinek munkáit, amelyre összesen 11 pályamű érkezett, mondta el a megnyitón Krizsán András DLA Ybl-díjas építész, zsűritag. Az idei pályázatok nyertesi közt van étterem, középület és köztéri alkotás is, illetve egy magánház.

Mint korábban megírtuk: Tata boutique hotele, a malomból átalakított szálló, a Malom és Kacsa tervezőpárosa kapta az egyik díjat. Az új épület tervező-építésze, Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter a Gyári malomnak adtak új funkciót. a tervezők a környezet auráját átérezve, annak eredeti, visszafogott eleganciával építették az új épületet.