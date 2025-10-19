október 19., vasárnap

Szakmai elismerés

51 perce

A vármegye egyik legszebb ovija Év Háza Díjat kapott, megmutatjuk nektek belülről is

Vármegyénk több építészét is díjazta a szakma. Többek közt boutique hotel és községi ovi is a elnyerte a tetszésüket. Nézzetek körbe velünk az Év Háza Díjas óvoda falai közt.

Feleki Marietta

Október 16-án a Szent Antal Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban rendezték az Év Háza díjátadót. A vármegyei Építészkamara idén négy alkotást díjazott, köztük egy szálló és egy óvoda tervezői is díja kaptak.

Az idei Év Háza Díjazottak.
Év Háza díjazottak: Halászné Kolláth Mária, Zsembery Ákos, Iványiné Alberti Szabina, Sztahovits Péter, Markos Anikó, Dankó Kristóf, Vinitor Ágnes és Krizsán András
Forrás: 24 Óra

Átadták az Év Háza díjakat: az óvoda és szálló a nyertes

Idén 17. alkalommal értékelték díjjal a vármegye építészeinek munkáit, amelyre összesen 11 pályamű érkezett, mondta el a megnyitón Krizsán András DLA Ybl-díjas építész, zsűritag. Az idei pályázatok nyertesi közt van étterem, középület és köztéri alkotás is, illetve egy magánház.

Mint korábban megírtuk: Tata boutique hotele, a malomból átalakított szálló, a Malom és Kacsa tervezőpárosa kapta az egyik díjat. Az új épület tervező-építésze, Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter a Gyári malomnak adtak új funkciót. a tervezők a környezet auráját átérezve, annak eredeti, visszafogott eleganciával építették az új épületet.

Év Háza Díjat kapott a kesztölci Kiserdei Óvoda terezője, Dankó Kristóf és Sztahovits Péter. Az óvodát egyrészt bővítették, másrészt a meglévő épületet korszerűsítették. Az új épületrészt idén tavasszal adták át, és mint akkor elhangzott: a vármegye talán egyik legszebb óvodáját kapták, amely külső megjelenésében belesimul a hegyvidéki táj hangulatába.

A zsűri is eképpen értékelte a tervezőpáros munkáját. A méltatás szerint Dankó Kristóféknál

Olyan szerencsés tervezői hozzáállással találkozot a zsűri, amely elől nem lehet kitérni. Az épület egyrészt környezetbe illő, de abból látványával pozitívan kisugárzó és visszafogott vidámsága indirekt módon a gyerekekvizualitását növeli.

Nézzetek körbe velünk az Év Háza díjas oviban.

A dorogi építész, Dankó Kristóf egébként tavaly is alkotott egy Év Háza-díjas középületet, a tokodi bölcsőde új épületét. Ebben a videónkban mutattuk meg nektek.

Magánház és Kálvária is díjat kapott az Év Háza díjátadón

A zsűri több építészt is különdíjban részesített. Az esztergomi Kálvária stációinak felújítása régóta esedékes volt, amelyet már megelőzött a Kálvária kápolna helyrehozása. A stációk helyrehozása tavaly kezdődött meg és sikeresen elkészült. 

A tervezők, Berek Eleonóra, Zsembery Ákos főépítész és Halászné Kolláth Mária kapták a munkáért az Év Háza Komárom-Esztergom Vármegyében dicséretet.

Egy magánépület tervezőjét is köszöntötte a zsűri. A Pilismaróton található Dunaparti nyaraló tervezője, Iványiné Albert Szabina munkája nyerte el a zsűri tetszését belsőépítészeti megoldásaival. A zsűri dicséretben részesítette.

GALÉRIA: Év Háza díjat kapott Komárom-Esztergom egyik ovija (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

