Év Háza Díjat kapott a Malom és Kacsa
Átadták az Év Háza díjakat Esztergomban. Az új tatai boutique hotel, a kis gasztro-gyöngyszem is díjat kapott, itt az Év Háza dícsérete.
A Czégényi-malom épületében kialakított tatai Malom és Kacsa olyan hely, amelynek saját lelke van, mondta nemrég a halászcsárdából szállodává alakított gasztrokuckó tulajdonosa. Tata új boutique hotele immár egy Év Háza díjat is magáénak tudhat.
Év Háza lett a Malom és Kacsa - itt a kitüntetés
Az Öreg-tó melletti egykori halászcsárda négy évnyi tervezés után, immár öt esztendeje nyitotta meg kapuit, majd fokozatosan renoválták, szépítgették az egykori Kalló-malom és a Czégény-malom épületét, végül a Gyári-malommal tettek pontot az i-re. Ennek a malomnak a felújításával egy boutique hotel nyílt Tatán.
Az új épület tervező-építésze, Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter kapta az Év Háza Díjat Komárom-Esztergom Vármegyében az október 16-án megrendezett díjátadón, melyet a Komárom-Esztergom Vármegyei Építészkamara szervezett meg.
A Malom és Kacsa vendégháza és étterme műemléki épületek között helyezkedik el, így a tervezők a környezet auráját átérezve, annak eredeti, visszafogott eleganciával építették az új épületet - áll az értékelésben. Majd így folytatják:
Az új épület lapos tetős nyaktaggal kapcsolódik a meglévő épülethez, a magas tetős, téglaburkolatos épület kiváló példája az építészeti értékek korszerűsített megtartásának, emelve a terület vizuális és használati értékét.
A Malom és Kacsa története ráadásul a romantikától sem mentes, erről a tulajdonos mesélt nemrég egy vele készült interjúban. Az étterem a közelmúltban pedig felkerült a Gault&Millau legjobb éttermeit soroló, gasztronómiai listájára is.