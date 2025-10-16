Év Háza Díjat kapott a Malom és Kacsa

A Czégényi-malom épületében kialakított tatai Malom és Kacsa olyan hely, amelynek saját lelke van, mondta nemrég a halászcsárdából szállodává alakított gasztrokuckó tulajdonosa. Tata új boutique hotele immár egy Év Háza díjat is magáénak tudhat.

Az Év Háza lett a Malom és Kacsa

Forrás: 24 Óra

Az Öreg-tó melletti egykori halászcsárda négy évnyi tervezés után, immár öt esztendeje nyitotta meg kapuit, majd fokozatosan renoválták, szépítgették az egykori Kalló-malom és a Czégény-malom épületét, végül a Gyári-malommal tettek pontot az i-re. Ennek a malomnak a felújításával egy boutique hotel nyílt Tatán.

Az új épület tervező-építésze, Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter kapta az Év Háza Díjat Komárom-Esztergom Vármegyében az október 16-án megrendezett díjátadón, melyet a Komárom-Esztergom Vármegyei Építészkamara szervezett meg.