Díjazás

11 perce

Év Háza Díjat kapott a Malom és Kacsa

Címkék#díj#Év háza#Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház

Átadták az Év Háza díjakat Esztergomban. Az új tatai boutique hotel, a kis gasztro-gyöngyszem is díjat kapott, itt az Év Háza dícsérete.

Feleki Marietta

A Czégényi-malom épületében kialakított tatai Malom és Kacsa olyan hely, amelynek saját lelke van, mondta nemrég a halászcsárdából szállodává alakított gasztrokuckó tulajdonosa. Tata új boutique hotele immár egy Év Háza díjat is magáénak tudhat.

Év Háza díjat kapotta Malom és Kacsa
Az Év Háza lett a Malom és Kacsa
Forrás: 24 Óra

Év Háza lett a Malom és Kacsa - itt a kitüntetés

Az Öreg-tó melletti egykori halászcsárda négy évnyi tervezés után, immár öt esztendeje nyitotta meg kapuit, majd fokozatosan renoválták, szépítgették az egykori Kalló-malom és a Czégény-malom épületét, végül a Gyári-malommal tettek pontot az i-re. Ennek a malomnak a felújításával egy boutique hotel nyílt Tatán.

Az új épület tervező-építésze, Markos Anikó és munkatársa, Rigó Péter kapta az Év Háza Díjat Komárom-Esztergom Vármegyében az október 16-án megrendezett díjátadón, melyet a Komárom-Esztergom Vármegyei Építészkamara szervezett meg. 

GALÉRIA: Szállodával bővült a Malom és Kacsa (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A Malom és Kacsa vendégháza és étterme műemléki épületek között helyezkedik el, így a tervezők a környezet auráját átérezve, annak eredeti, visszafogott eleganciával építették az új épületet - áll az értékelésben. Majd így folytatják:

Az új épület lapos tetős nyaktaggal kapcsolódik a meglévő épülethez, a magas tetős, téglaburkolatos épület kiváló példája az építészeti értékek korszerűsített megtartásának, emelve a terület vizuális és használati értékét.

A Malom és Kacsa története ráadásul a romantikától sem mentes, erről a tulajdonos mesélt nemrég egy vele készült interjúban. Az étterem a közelmúltban pedig felkerült a Gault&Millau legjobb éttermeit soroló, gasztronómiai listájára is.

