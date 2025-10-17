Nyereményjáték
26 perce
Eurojackpot: itt vannak a péntek esti nyerőszámok
Mutatjuk a nyerőszámokat! Ennyit lehetett nyerni az Eurojackpottal október 17-én.
A péntek esti Eurojackpot sorsolás ezúttal is rengeteg embernek hozott kisebb-nagyobb nyereményt és izgalmakat.
Ezek voltak a pénteki Eurojackpot nyerőszámai
Íme az Eurojackpot október 17-i nyerőszámai, amik akár 4 milliárd forintot (pontosan 10 millió eurót) érhettek a 42. hét második sorsolásán:
- A-mező: 18, 21, 34, 35, 46
- B-mező: 2, 3
Az Eurojackpoton minden sorsoláskor hét számot húznak ki, 5/50 és 2/12-es rendszer szerint. Tehát öt golyót az 1-50 számtartományból, illetve két Euro-golyót az 1-12 számtartományból.
