Eurojackpot: itt vannak a péntek esti nyerőszámok

Mutatjuk a nyerőszámokat! Ennyit lehetett nyerni az Eurojackpottal október 17-én.

Milány Botond

A péntek esti Eurojackpot sorsolás ezúttal is rengeteg embernek hozott kisebb-nagyobb nyereményt és izgalmakat.

Eurojackpot
A pénteki Eurojackpot sorsoláson ezek a számok voltak a nyerők
Forrás:  Getty Images

Ezek voltak a pénteki Eurojackpot nyerőszámai

Íme az Eurojackpot október 17-i nyerőszámai, amik akár 4 milliárd forintot (pontosan 10 millió eurót) érhettek a 42. hét második sorsolásán: 

  • A-mező: 18, 21, 34, 35, 46
  • B-mező: 2, 3

Az Eurojackpoton minden sorsoláskor hét számot húznak ki, 5/50 és 2/12-es rendszer szerint. Tehát öt golyót az 1-50 számtartományból, illetve két Euro-golyót az 1-12 számtartományból.

 

