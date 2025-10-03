Nyereményjáték
52 perce
Eurojackpot: itt vannak a péntek esti nyerőszámok
Mutatjuk a nyerőszámokat! Ennyit lehetett nyerni az Eurojackpottal október 3-án.
A péntek esti Eurojackpot sorsolás sokaknak hozott kisebb-nagyobb nyereményt és izgalmakat.
Ezek voltak a pénteki Eurojackpot nyerőszámai
Íme az Eurojackpot október 3-i nyerőszámai, amik akár 10,9 milliárd forintot érhetnek:
- A-mező: 1, 2, 7, 21, 27
- B-mező: 8, 12
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre