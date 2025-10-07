Hamarosan lovagok alszanak a szabad ég alat az esztergomi belvárosban

Október 9-én csütörtökön visszarepítik a látogatókat a 12-13. századi Esztergomba. A hagyományőrző programon délután 2 órától a király és udvartartása, kereskedők, kézművesek, zenészek, 12-13. századi, korhű ruhába öltözött lovagok és udvarhölgyek költöznek az Esztergomi Vármúzeumba. A középkori ételekről a Tábori konyha gondoskodik majd, részletezte a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma.

Lovagok alszanak a szaad ég alatt Esztergom belvárosában

Terv szerint 16 órak körül érkezik a a 11-es úton a lovascsapat, akik idén is szállást kapnak a Lipót-teraszon. A lovasok vászonsátrakat állítanak fel, amelyben a hideg ellen szalma aljon, lópokrócba takarózva alszanak egy éjszakát.

A kápolnában az uralkodó imádkozik (itt III. Bála kori,laton vesperást mondanak), ezt kivetítőn követketik az érdeklődők. Ezután középkori buli veszi kezdetét a vár nagytermében, udvari mulatság dobosokkal, dudásokkal, lakomával. A délutáni programra a belépés ingyenes.

Tavaly így táboroztak a lovagok a szabad ég alatt az ősz közepén a várteraszon. Ha idén látjátok őket a 11-es főúton, küldjetek fotót, vagy videót nekünk.

A lovagok másnap szedik a sátorfájukat, és továbbindulnak Zsámbékra, az egykori kolostor kertjébe, a Fékomadta fesztiválra. A kétnapos közékori fesztiválon interaktív ábor, Barár borbár, haditorna, hadiostrom maj Misztikus felvonulás lesz szörnyekkel, tűzzsonglőrökkel.

A tavalyi esemény hangulatáról rövid videót is mutatott Hernádi Ádám esztergomi polgármester.