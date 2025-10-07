35 perce
Hamarosan lovagok alszanak a szabad ég alat az esztergomi belvárosban
Hagyományőrző középkori fesztivál nyitánya Esztergomban lesz. A Királyok útján az esztergomi várban szállnak meg a lovagok, lesz itt középkori büfé és mulatság is. Mindenkit vendégül látnak.
Talán emlékeztek rá, hogy tavaly ősszel lóháton tette meg az utat Visegrádtól Zsámbékig néhány középkori lovag és segédje, útba ejtve Esztergomot. A lovagok az esztergomi várban szálltak meg éjszakára, tábort verve a Lipót-teraszon. Néhány nap múlva ismét Esztergom felé veszik az irányt és megszállnak a Várhegyen. A várban pedig egy középkori buliba csöppenhetünk majd...
A Királyok útja idén is Visegrádtól Esztergomon át vezet Zsámbékig. A középkori hagyományőrző rendezvényen Esztergom dicső korszakát elevenítik fel, amikor a város az ország fővárosa, a vár a király rezidenciája volt.
GALÉRIA: Lovagok éjszakáztak az esztergomi várban (Fotó: F.M.)Fotók: F.M.
Október 9-én csütörtökön visszarepítik a látogatókat a 12-13. századi Esztergomba. A hagyományőrző programon délután 2 órától a király és udvartartása, kereskedők, kézművesek, zenészek, 12-13. századi, korhű ruhába öltözött lovagok és udvarhölgyek költöznek az Esztergomi Vármúzeumba. A középkori ételekről a Tábori konyha gondoskodik majd, részletezte a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma.
Terv szerint 16 órak körül érkezik a a 11-es úton a lovascsapat, akik idén is szállást kapnak a Lipót-teraszon. A lovasok vászonsátrakat állítanak fel, amelyben a hideg ellen szalma aljon, lópokrócba takarózva alszanak egy éjszakát.
A kápolnában az uralkodó imádkozik (itt III. Bála kori,laton vesperást mondanak), ezt kivetítőn követketik az érdeklődők. Ezután középkori buli veszi kezdetét a vár nagytermében, udvari mulatság dobosokkal, dudásokkal, lakomával. A délutáni programra a belépés ingyenes.
Tavaly így táboroztak a lovagok a szabad ég alatt az ősz közepén a várteraszon. Ha idén látjátok őket a 11-es főúton, küldjetek fotót, vagy videót nekünk.
A lovagok másnap szedik a sátorfájukat, és továbbindulnak Zsámbékra, az egykori kolostor kertjébe, a Fékomadta fesztiválra. A kétnapos közékori fesztiválon interaktív ábor, Barár borbár, haditorna, hadiostrom maj Misztikus felvonulás lesz szörnyekkel, tűzzsonglőrökkel.
A tavalyi esemény hangulatáról rövid videót is mutatott Hernádi Ádám esztergomi polgármester.