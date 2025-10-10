Esztergomi várban vacsorázott a király - időt utaztunk a várkaput átlépve

Hogy vacsoráztak az Árpád-házi királyok Esztergomban? Milyen volt egy középkori buli az esztergomi várban? Ez mind élőben megelenevedett a vár udvarás és nagytermében a hagyományőrzőkkel, akik időgépbe ültették azokat, akik a vár kapuján beléptek. Az időgép pedig a 12-3. századi Esztergomba vitt, amely az ország központja volt 900 éve...

Mese és történelem fonódott össze egy délután erejéig az esztergomi várban.

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Időutazás a középkorba az esztergomi várban: élő múzeummá vált a hely

- Gyere csak ide, kislegény, adok neked valamit - szólalt meg mellettünk egy zsákszerű köpenyes, hajlott hátú "koldus" a várudvaron, majd bizalmaskodva hajolt közelebb egy családhoz. Mellette kordéját tolva egy félszemű asszony mindenféle gyógyfüveket kínálgatott, ám nem szólt egy szót sem senkihez...

A borzongató jeleneteket egy férfi hangja szakította félbe, a koldus összerezzent a hangra.Egy marcona fickó, kezében lándzsával morcosan szólt a várudvaron levő úton ugráló gyerekekre

Utat a királynak! Arrébb menjetek! Utat a királynak!

– hangzott a parancs, majd aranykoronájában, díszes öltözetben, méltóságeljesen átvonult az udvaron a magyar uralkodó, hogy fővárosában, Esztergomban elfoglalja helyét a nagyteremben.

Füvesasszony, csepűrágók, udavron fővő vacsora színesítette a délutánt

A várudaron is minden jelenet a múltról mesélt, amely többet mondott ezer történelemkönyvnél. Bemutatták, hogy fogadta a nemeseket egy királya várban, hogy imádkozott az uralkodó a kápolnában, és milyen alakokkal lehetett tele egy középkori vásár, ahol a kézműves portékák mindegyike a középkort idézte.

A középkori hangulatot pedig az idén elsőként Esztergomban kezdődő Fékomadta fesztivál keretén belül ozták el a hagyományőrzők. A fesztivál több települést ölel fel, kezdve a Visegrádot, ahonnan Esztergomba a 11-es úton érkeztek lóháton lovagok. Ők az Esztergomi Vármúzeum udvarán vertek sátrat.

A fogadásukra vacsora is dukált: a magyar király bőségesen meg is vendégelte a nemeseket, akiknek az udvaron főzték a kondérokban a húst, halat és mindent, mi jó falat.

Az esztergomi vár belső terében is életre kelt a múzeum: elénk tárult egy igazi királyi lakoma is, íncsiklandó süétekkel, ragukkal, ameet a várudvaron főztek a "szolganépek". A társaság a Lovagteremben fogyasztotta el a vacsorát, zeneszó mellett.