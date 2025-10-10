40 perce
Esztergomi várban vacsorázott a király - időt utaztunk a várkaput átlépve
A királyhoz nemesek érkeztek, majd a néppel mulatság vette kezdetét a várudvaron és a várban.. Mese és történelem fonódott össze egy délután erejéig az esztergomi várban, amelyben minden megelvenedett egy estére.
Hogy vacsoráztak az Árpád-házi királyok Esztergomban? Milyen volt egy középkori buli az esztergomi várban? Ez mind élőben megelenevedett a vár udvarás és nagytermében a hagyományőrzőkkel, akik időgépbe ültették azokat, akik a vár kapuján beléptek. Az időgép pedig a 12-3. századi Esztergomba vitt, amely az ország központja volt 900 éve...
Időutazás a középkorba az esztergomi várban: élő múzeummá vált a hely
- Gyere csak ide, kislegény, adok neked valamit - szólalt meg mellettünk egy zsákszerű köpenyes, hajlott hátú "koldus" a várudvaron, majd bizalmaskodva hajolt közelebb egy családhoz. Mellette kordéját tolva egy félszemű asszony mindenféle gyógyfüveket kínálgatott, ám nem szólt egy szót sem senkihez...
A borzongató jeleneteket egy férfi hangja szakította félbe, a koldus összerezzent a hangra.Egy marcona fickó, kezében lándzsával morcosan szólt a várudvaron levő úton ugráló gyerekekre
Utat a királynak! Arrébb menjetek! Utat a királynak!
– hangzott a parancs, majd aranykoronájában, díszes öltözetben, méltóságeljesen átvonult az udvaron a magyar uralkodó, hogy fővárosában, Esztergomban elfoglalja helyét a nagyteremben.
Füvesasszony, csepűrágók, udavron fővő vacsora színesítette a délutánt
A várudaron is minden jelenet a múltról mesélt, amely többet mondott ezer történelemkönyvnél. Bemutatták, hogy fogadta a nemeseket egy királya várban, hogy imádkozott az uralkodó a kápolnában, és milyen alakokkal lehetett tele egy középkori vásár, ahol a kézműves portékák mindegyike a középkort idézte.
A középkori hangulatot pedig az idén elsőként Esztergomban kezdődő Fékomadta fesztivál keretén belül ozták el a hagyományőrzők. A fesztivál több települést ölel fel, kezdve a Visegrádot, ahonnan Esztergomba a 11-es úton érkeztek lóháton lovagok. Ők az Esztergomi Vármúzeum udvarán vertek sátrat.
A fogadásukra vacsora is dukált: a magyar király bőségesen meg is vendégelte a nemeseket, akiknek az udvaron főzték a kondérokban a húst, halat és mindent, mi jó falat.
Az esztergomi vár belső terében is életre kelt a múzeum: elénk tárult egy igazi királyi lakoma is, íncsiklandó süétekkel, ragukkal, ameet a várudvaron főztek a "szolganépek". A társaság a Lovagteremben fogyasztotta el a vacsorát, zeneszó mellett.
GALÉRIA: Képeken, ahogy életre kel a középkor Esztergomban (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Az udvari "élő múzeumban" a gyerekeknek külön játszósarkot alakítottak ki. Itt bárkiből lehetett egy délután erejéig várvédő vitéz, udvari szakács, kovács vagy királykisasszony. A délután pedig bebzonyította, hogy az Alfa-generációból sem veszett ki az igazi, élő játékhoz való kedv: a fiúk a játékkardokkal, pajzsokkal még egy csatát is lejászottak a várudvaron.
A középkori fesztivál Zsámbékon folytatódik. A Zárdakertben hasonló "élő panoptikum", csatajelenetek, hagyományőrző programok várják a nagyérdeműt október 10-11-én.
A komárom-esztergomi történelem nemcsak Esztergomban elevenedik meg rendszeresen. A tatai várnál a török ellni harcokat idézik fel minden ében: a Tatai Patara csúcspontja a várostrom.
GALÉRIA: Képeken a Tatai vár ostroma a Patara zárásaként (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Komárom is büszke történelmére: a Monostori Erődben életre kelt már Klapka György és katonái, de a világháborús hadijátékoknak is a helyszíne mindn évbn. A filmesek is imádják az erődöt: a Hunyadi sorozat több jelenetét is itt forgatták - ahol minden fal a történelmet rejti...
GALÉRIA: Így ragadtunk bent a Monostori-erőd kazamatáiban (Fotók:G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória