Hagyományőrzés

59 perce

Esztergomi várban vacsorázott a király - időt utaztunk a várkaput átlépve

Címkék#fesztivál hangulat#Esztergomi Vármúzeum#Esztergomi Vár

A királyhoz nemesek érkeztek, majd a néppel mulatság vette kezdetét a várudvaron és a várban.. Mese és történelem fonódott össze egy délután erejéig az esztergomi várban, amelyben minden megelvenedett egy estére.

Feleki Marietta

Hogy vacsoráztak az Árpád-házi királyok Esztergomban? Milyen volt egy középkori buli az esztergomi várban? Ez mind élőben megelenevedett a vár udvarás és nagytermében a hagyományőrzőkkel, akik időgépbe ültették azokat, akik a vár kapuján beléptek. Az időgép pedig a 12-3. századi Esztergomba vitt, amely az ország központja volt 900 éve...

Mese és történelem fonódott össze egy délután erejéig az esztergomi várban.
Mese és történelem fonódott össze egy délután erejéig az esztergomi várban.
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Időutazás a középkorba az esztergomi várban: élő múzeummá vált a hely

- Gyere csak ide, kislegény, adok neked valamit - szólalt meg mellettünk egy zsákszerű köpenyes, hajlott hátú "koldus" a várudvaron, majd bizalmaskodva hajolt közelebb egy családhoz. Mellette kordéját tolva egy félszemű asszony mindenféle gyógyfüveket kínálgatott, ám nem szólt egy szót sem senkihez... 

A borzongató jeleneteket egy férfi hangja szakította félbe, a koldus összerezzent a hangra.Egy marcona fickó, kezében lándzsával morcosan szólt a várudvaron levő úton ugráló gyerekekre

Utat a királynak! Arrébb menjetek! Utat a királynak!

– hangzott a parancs, majd aranykoronájában, díszes öltözetben, méltóságeljesen átvonult az udvaron a magyar uralkodó, hogy fővárosában, Esztergomban elfoglalja helyét a nagyteremben.

Füvesasszony, csepűrágók, udavron fővő vacsora színesítette a délutánt

A várudaron is minden jelenet a múltról mesélt, amely többet mondott ezer történelemkönyvnél. Bemutatták, hogy fogadta a nemeseket egy királya várban, hogy imádkozott az uralkodó a kápolnában, és milyen alakokkal lehetett tele egy középkori vásár, ahol a kézműves portékák mindegyike a középkort idézte.

A középkori hangulatot pedig az idén elsőként Esztergomban kezdődő Fékomadta fesztivál keretén belül ozták el a hagyományőrzők. A fesztivál több települést ölel fel, kezdve a Visegrádot, ahonnan Esztergomba a 11-es úton érkeztek lóháton lovagok. Ők az Esztergomi Vármúzeum udvarán vertek sátrat.

A fogadásukra vacsora is dukált: a magyar király bőségesen meg is vendégelte a nemeseket, akiknek az udvaron főzték a kondérokban a húst, halat és mindent, mi jó falat. 

Az esztergomi vár belső terében is életre kelt a múzeum: elénk tárult egy igazi királyi lakoma is, íncsiklandó süétekkel, ragukkal, ameet a várudvaron főztek a "szolganépek". A  társaság a Lovagteremben fogyasztotta el a vacsorát, zeneszó mellett.

GALÉRIA: Képeken, ahogy életre kel a középkor Esztergomban (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Az udvari "élő múzeumban" a gyerekeknek külön játszósarkot alakítottak ki. Itt bárkiből lehetett egy délután erejéig várvédő vitéz, udvari szakács, kovács vagy királykisasszony. A délután pedig bebzonyította, hogy az Alfa-generációból sem veszett ki az igazi, élő játékhoz való kedv: a fiúk a játékkardokkal, pajzsokkal még egy csatát is lejászottak a várudvaron.

A középkori fesztivál Zsámbékon folytatódik. A Zárdakertben hasonló "élő panoptikum", csatajelenetek, hagyományőrző programok várják a nagyérdeműt október 10-11-én.

A komárom-esztergomi történelem nemcsak Esztergomban elevenedik meg rendszeresen. A tatai várnál a török ellni harcokat idézik fel minden ében: a Tatai Patara csúcspontja a várostrom.

GALÉRIA: Képeken a Tatai vár ostroma a Patara zárásaként (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Komárom is büszke történelmére: a Monostori Erődben életre kelt már Klapka György és katonái, de a világháborús hadijátékoknak is a helyszíne mindn évbn. A filmesek is imádják az erődöt: a Hunyadi sorozat több jelenetét is itt forgatták - ahol minden fal a történelmet rejti...

GALÉRIA: Így ragadtunk bent a Monostori-erőd kazamatáiban (Fotók:G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

 

