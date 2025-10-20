1 órája
Már áll a téli buborék az esztergomi uszodában
Holnap reggel 6 órakor nyit a Szent István Strandfürdő téli buborékja. Az esztergomi uszoda így a hidegebb hónapokban is várja a látogatókat.
Az esztergomi uszoda medencéje felett felállított buborék lehetővé teszi, hogy a szabadtéri fürdő télen is használható legyen, így a hideg idő sem állhat az úszás útjába. Kedd reggel nyit a Szent István Strandfürdő téli buborékja – írja Hernádi Ádám Facebook-posztjában.
Szent István Strandfürdő
A strand vizét a Szent Tamás-hegyből fakadó forrás táplálja, hőmérséklete 25–29 Celsius-fok között mozog. A zöld területek, árnyat adó fák és a kellemes hangulat miatt ideális hely a kikapcsolódásra. A medencén belül gyermekrészleget is kialakítottak, ahol a víz sekélyebb, így a kicsik is biztonságosan pancsolhatnak. A környezet miatt is megéri ellátogatni ide: a belváros, a Kis-Duna Sétány és a strandbüfé tökéletes helyszín a kikapcsolódásra.
Az Esztergomi uszoda nyitvatartása
- Hétfő–Péntek: 6:00–19:00
- Szombat: 6:00–18:00
- Vasárnap: 8:00–16:00