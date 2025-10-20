Már áll a téli buborék az esztergomi uszodában

Az esztergomi uszoda medencéje felett felállított buborék lehetővé teszi, hogy a szabadtéri fürdő télen is használható legyen, így a hideg idő sem állhat az úszás útjába. Kedd reggel nyit a Szent István Strandfürdő téli buborékja – írja Hernádi Ádám Facebook-posztjában.

Az esztergomi uszoda készen áll a téli szezonra.

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Szent István Strandfürdő

A strand vizét a Szent Tamás-hegyből fakadó forrás táplálja, hőmérséklete 25–29 Celsius-fok között mozog. A zöld területek, árnyat adó fák és a kellemes hangulat miatt ideális hely a kikapcsolódásra. A medencén belül gyermekrészleget is kialakítottak, ahol a víz sekélyebb, így a kicsik is biztonságosan pancsolhatnak. A környezet miatt is megéri ellátogatni ide: a belváros, a Kis-Duna Sétány és a strandbüfé tökéletes helyszín a kikapcsolódásra.

Az Esztergomi uszoda nyitvatartása