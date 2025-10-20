október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téli szezon

1 órája

Már áll a téli buborék az esztergomi uszodában

Címkék#Hernádi Ádám#Szent István Strandfürdő#esztergomi uszoda#buborék

Holnap reggel 6 órakor nyit a Szent István Strandfürdő téli buborékja. Az esztergomi uszoda így a hidegebb hónapokban is várja a látogatókat.

Kemma.hu

Az esztergomi uszoda medencéje felett felállított buborék lehetővé teszi, hogy a szabadtéri fürdő télen is használható legyen, így a hideg idő sem állhat az úszás útjába. Kedd reggel nyit a Szent István Strandfürdő téli buborékja – írja Hernádi Ádám Facebook-posztjában.

Az esztergomi uszoda készen áll a téli szezonra.
 Az esztergomi uszoda készen áll a téli szezonra.
Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Szent István Strandfürdő

A strand vizét a Szent Tamás-hegyből fakadó forrás táplálja, hőmérséklete 25–29 Celsius-fok között mozog. A zöld területek, árnyat adó fák és a kellemes hangulat miatt ideális hely a kikapcsolódásra. A medencén belül gyermekrészleget is kialakítottak, ahol a víz sekélyebb, így a kicsik is biztonságosan pancsolhatnak. A környezet miatt is megéri ellátogatni ide: a belváros, a Kis-Duna Sétány és a strandbüfé tökéletes helyszín a kikapcsolódásra.

Az Esztergomi uszoda nyitvatartása

  • Hétfő–Péntek: 6:00–19:00
  • Szombat: 6:00–18:00
  • Vasárnap: 8:00–16:00
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu