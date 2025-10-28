október 28., kedd

Emlékezés

2 órája

Már most hosszabban vannak nyitva az esztergomi temetők

Változott a nyitvatartás a városi temetőkben. Soroljuk, mikor lesznek nyitva az esztergomi temetők, és abban is segítünk, hol tudnak parkolni az emlékezők.

Feleki Marietta
Már most hosszabban vannak nyitva az esztergomi temetők

Az esztergomi Belvárosi Temető is éjjel-nappal nyitva áll az emlékezők előtt

Forrás: 24 Óra

Közeleg a Mindenszentek és a halottak napja. Ám sokan már ezen a hétvégén is ellátogattak elhunyt szeretteik sírjához. Az esztergomi temetők már most hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Mutatjuk, hol tudtok parkolni a temetők közelében.

Esztergomi temetők
Az esztergomi  Belvárosi Temető is máshogy tart nyitva
Forrás: 24 Óra

Az esztergomi temetőkben változott a nyitvatartás

Az Esztergomi Kegyeleti Kft. által fenntartott és üzemeltetett esztergomi temetők mindegyike hosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket, közölték a városi honlapon. 

Esztergomban három temetőben nyugszanak az elhunytak. Az esztergomi temetők már október 23-a óta előbb nyitnak és tovább tartanak nyitva a megszokotthoz képest.

Nyitvatartás és parkolás az esztergomi temetőknél

A három temető Esztergomban  október 23-tól november 2-ig a temetők az alábbiak szerinti meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat.

1. Belvárosi Temető, Petőfi Sándor utca: 0-24-ig
Parkolás: 

  • a közelben a Besze János utcában,
  • a Honvéd utcában lehet. 
  • a Simor János utcában
  • a Bástya parkolóban 
  • a Zöld parkolóban ingyenes parkolás egész nap
Esztergomi temetők, Belvárosi Temeő
Az esztergomi Belvárosi Temetőnél a Besze János utcában van közeli parkoló
Forrás: 24 Óra

2. Szentgyörgymezői Temető, Kiss Ernő utca 8.: 0-24-ig
Parkolás

  •  a Kiss Ernő utcában 
  • a Bátori Sulcz Bódog utcában
Esztergomi temetők
A Szentgyörgymezői Temetőnél a parkolás is egyszerű
Forrás: Google Street View

3. Esztergom-Kertvárosi Temető, Sátorkői út: 0-24
Parkolás

  • a Sátorkői úton az út mentén,
  • a temető után kialakított füves területen
Esztergomi temetők
Esztergomi temető: a kertvárosi temetőbe is sokan mennek gyrtyát gyújtani
Forrás: Google Street View

A Belvárosi Temető felett magasodó Jópásztor Kápolna is megér egy sétát. Itt írtunk az érdekes építményről.

A tatabányai temetők nyitvatartása is hosszabb lesz az emlékezés napjaiban. 

Komáromban  a temetők nyitvatartásáról ebben a cikkünkben írtunk.

Oroszlányban pedig temetőtaxit indított egy önkéntes, aki ingyen hozza-viszi azokat, akiknek igénye van rá.

 

