Már most hosszabban vannak nyitva az esztergomi temetők
Változott a nyitvatartás a városi temetőkben. Soroljuk, mikor lesznek nyitva az esztergomi temetők, és abban is segítünk, hol tudnak parkolni az emlékezők.
Az esztergomi Belvárosi Temető is éjjel-nappal nyitva áll az emlékezők előtt
Forrás: 24 Óra
Közeleg a Mindenszentek és a halottak napja. Ám sokan már ezen a hétvégén is ellátogattak elhunyt szeretteik sírjához. Az esztergomi temetők már most hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Mutatjuk, hol tudtok parkolni a temetők közelében.
Az esztergomi temetőkben változott a nyitvatartás
Az Esztergomi Kegyeleti Kft. által fenntartott és üzemeltetett esztergomi temetők mindegyike hosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket, közölték a városi honlapon.
Esztergomban három temetőben nyugszanak az elhunytak. Az esztergomi temetők már október 23-a óta előbb nyitnak és tovább tartanak nyitva a megszokotthoz képest.
Nyitvatartás és parkolás az esztergomi temetőknél
A három temető Esztergomban október 23-tól november 2-ig a temetők az alábbiak szerinti meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat.
1. Belvárosi Temető, Petőfi Sándor utca: 0-24-ig
Parkolás:
- a közelben a Besze János utcában,
- a Honvéd utcában lehet.
- a Simor János utcában
- a Bástya parkolóban
- a Zöld parkolóban ingyenes parkolás egész nap
2. Szentgyörgymezői Temető, Kiss Ernő utca 8.: 0-24-ig
Parkolás
- a Kiss Ernő utcában
- a Bátori Sulcz Bódog utcában
3. Esztergom-Kertvárosi Temető, Sátorkői út: 0-24
Parkolás
- a Sátorkői úton az út mentén,
- a temető után kialakított füves területen
