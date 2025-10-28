Már most hosszabban vannak nyitva az esztergomi temetők

Közeleg a Mindenszentek és a halottak napja. Ám sokan már ezen a hétvégén is ellátogattak elhunyt szeretteik sírjához. Az esztergomi temetők már most hosszabbított nyitvatartással várják az emlékezőket. Mutatjuk, hol tudtok parkolni a temetők közelében.

Az esztergomi Belvárosi Temető is máshogy tart nyitva

Forrás: 24 Óra

Az esztergomi temetőkben változott a nyitvatartás

Az Esztergomi Kegyeleti Kft. által fenntartott és üzemeltetett esztergomi temetők mindegyike hosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket, közölték a városi honlapon.

Esztergomban három temetőben nyugszanak az elhunytak. Az esztergomi temetők már október 23-a óta előbb nyitnak és tovább tartanak nyitva a megszokotthoz képest.

Nyitvatartás és parkolás az esztergomi temetőknél

A három temető Esztergomban október 23-tól november 2-ig a temetők az alábbiak szerinti meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat.

1. Belvárosi Temető, Petőfi Sándor utca: 0-24-ig

Parkolás:

a közelben a Besze János utcában,

a Honvéd utcában lehet.

a Simor János utcában

a Bástya parkolóban

a Zöld parkolóban ingyenes parkolás egész nap

Az esztergomi Belvárosi Temetőnél a Besze János utcában van közeli parkoló

Forrás: 24 Óra

2. Szentgyörgymezői Temető, Kiss Ernő utca 8.: 0-24-ig

Parkolás

a Kiss Ernő utcában

a Bátori Sulcz Bódog utcában

A Szentgyörgymezői Temetőnél a parkolás is egyszerű

Forrás: Google Street View

3. Esztergom-Kertvárosi Temető, Sátorkői út: 0-24

Parkolás

a Sátorkői úton az út mentén,

a temető után kialakított füves területen

Esztergomi temető: a kertvárosi temetőbe is sokan mennek gyrtyát gyújtani

Forrás: Google Street View

A Belvárosi Temető felett magasodó Jópásztor Kápolna is megér egy sétát. Itt írtunk az érdekes építményről.