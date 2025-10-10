53 perce
Így még nem láttad: teljesen megújult az esztergomi SPAR
1,7 milliárd forintos beruházással fejleszti üzlethálózatát a SPAR. Egy esztergomi Spart is felújítottak, önkiszolgáló kasszákkal egészítették ki.
A három megújult és a hónap elején újranyitott üzlet nem pusztán korszerűbb, kényelmesebb környezetet kínálnak, hanem azt is jelzik, hogy a vállalat vásárlóinak igényeit szem előtt tartva folyamatosan fejleszti jelenlétét és szolgáltatásait Magyarországon, közölte a cég. Az esztergomi Spar újdonságairól is árultak el részleteket.
Esztergomi Spar lett korszerűbb
– Kőszeg, Esztergom és Törökszentmiklós térsége egyaránt dinamikusan fejlődik, ahol szükség van a korszerű SPAR-áruházakra. A helyiek ráadásul kedvelik a SPAR minőségi termékeit és szolgáltatásait. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezekben a városokban is korszerűsítsük áruházainkat: a megújult üzletek egyszerre biztosítanak minőségi termékeket és kiváló vásárlási élményt - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
Az esztergom-kertvárosi csopontban levő, Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg, tájékoztatott a kommunikációs vezető.
– Az átépítés során kialakított eladótérben hangsúlyosabb szerepet kaptak az önkiszolgáló területek, valamint a frissáru kínálat. Az 895 négyzetméteres eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza várja a vásárlókat, a parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre - részleezte Maczelka Márk.
Munkahelyeket is megőrzi az esztergomi Spar
A szupermarket központi részén akciós és szezonális termékek kaptak helyet, új színvilág és modern dekoráció kíséretében.Az új dizájn és a modern világítási megoldások egyaránt hozzájárulnak a minőségi vásárlói élményhez. Az esztergomi üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti, tette hozzá a cég.
A cég Kőszegen és Törökszentmiklóson is felújította egy-egy üzletét. A kőszegi üzletben két hagyományos, és öt önkiszolgáló kassza, míg a törökszentmiklósiban két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást.
Mint a cég közleményében kiemelte: a SPAR Magyarország a jövőben is aktív szereplője kíván maradni a hazai kiskereskedelemnek, és a vásárlók igényeire reagálva, korszerű és fenntartható üzletekkel építi tovább országos hálózatát.
Az elmúlt időszakban nem az esztergomi volt az egyetlen megújult Spar: Tatabányán 290 millió forintos beruházásnak köszönhetően a kertvárosi, és 283 millió ból a Gál István lakótelepi SPAR már korszerűbb belsővel várja a vásárlókat.
Az üzletek elérhetősége és nyitvatartása:
2500 Esztergom, Damjanich út 2.
- Hétfő-péntek: 7:00-20:00
- Szombat: 7:00-17:00
- Vasárnap: 7:00-13:00
730 Kőszeg, Rákóczi utca 80-82.
- Hétfő-péntek: 6:30-20:00
- Szombat: 6:30-17:00
- Vasárnap: 7:00-13:00
5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 138-142.
- Hétfő-péntek: 6:30-20:00
- Szombat: 6:30-17:00
- Vasárnap: 7:00-15:00