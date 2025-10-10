Így még nem láttad: teljesen megújult az esztergomi SPAR

A három megújult és a hónap elején újranyitott üzlet nem pusztán korszerűbb, kényelmesebb környezetet kínálnak, hanem azt is jelzik, hogy a vállalat vásárlóinak igényeit szem előtt tartva folyamatosan fejleszti jelenlétét és szolgáltatásait Magyarországon, közölte a cég. Az esztergomi Spar újdonságairól is árultak el részleteket.

1,7 milliárd forintos beruházással fejleszti üzlethálózatát a SPAR. Egy esztergomi Spart is felújítottak, önkiszolgáló kasszákkal egészítették ki.

Forrás: Spar Magyarország

Esztergomi Spar lett korszerűbb

– Kőszeg, Esztergom és Törökszentmiklós térsége egyaránt dinamikusan fejlődik, ahol szükség van a korszerű SPAR-áruházakra. A helyiek ráadásul kedvelik a SPAR minőségi termékeit és szolgáltatásait. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezekben a városokban is korszerűsítsük áruházainkat: a megújult üzletek egyszerre biztosítanak minőségi termékeket és kiváló vásárlási élményt - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az esztergom-kertvárosi csopontban levő, Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg, tájékoztatott a kommunikációs vezető.

– Az átépítés során kialakított eladótérben hangsúlyosabb szerepet kaptak az önkiszolgáló területek, valamint a frissáru kínálat. Az 895 négyzetméteres eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza várja a vásárlókat, a parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre - részleezte Maczelka Márk.

Munkahelyeket is megőrzi az esztergomi Spar

A szupermarket központi részén akciós és szezonális termékek kaptak helyet, új színvilág és modern dekoráció kíséretében.Az új dizájn és a modern világítási megoldások egyaránt hozzájárulnak a minőségi vásárlói élményhez. Az esztergomi üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti, tette hozzá a cég.

A cég Kőszegen és Törökszentmiklóson is felújította egy-egy üzletét. A kőszegi üzletben két hagyományos, és öt önkiszolgáló kassza, míg a törökszentmiklósiban két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást.

Mint a cég közleményében kiemelte: a SPAR Magyarország a jövőben is aktív szereplője kíván maradni a hazai kiskereskedelemnek, és a vásárlók igényeire reagálva, korszerű és fenntartható üzletekkel építi tovább országos hálózatát.