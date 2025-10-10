október 10., péntek

Az ősz slágerétől burjánzik a piac - különlegességre bukkantunk a piacon

Címkék#esztergomi piac#termelői piac#bevásárlás

A nagybevásárlást sokan intézik pénteken. A zöldségek és gyümölcsök szezonja már elmúlt, azonban még sok minden kapható az Októberfesztre készülő Esztergomi piacon. Különlegességre is bukkantunk.

Kemma.hu

 Komárom-Esztergom vármegye bővelkedik termelői piacokban, ahol a napi zöldség-gyümölcs beszerzésén túl az élmény és a különlegességek tárháza is várja a vásárlókat. Mi most az Esztergomi piacon néztünk körbe. 

ESztergomi Piac
Esztergomi Piac
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Vitaminbombáktól roskadoznak az Esztergomi piac pultjai

A helyiek kedvelt piacán sokan vásárolnak be nap mint nap. Most sem volt másképp, a zöldségesek pultjai roskadoztak a harsány színű portékától. Emellett kézműves áruk garmadája is várta a vásárlókat. Már lehet kapni a karácsony és a téli begubózás hangulatát idéző birsalmasajtot is. 

A zöldség árak széles skálán mozognak. Még kapni saszla és otello szőlőt, ezek 1300-1500 forintos kilós áron mozognak. A paradicsom, a C-vitaminban dús paprika már 1000 forint felett van, ám például a tökfélék, így a cukkini és a főzőtök 6-800 forintos áron kaphatóak. Körtét is kapni még a piacon, ez 800 forintos kilós áron kereste gazdáját pénteken. 

A sütőtök szezonja már javában zajlik, a piacon pedig többféle sárga tök kapható: a kerek és a hossúkás, kanadai fajta is. Sőt: hokkaido tököt is találtunk. A legfontosabb vitaminban gazdag zöldségek, gyümölcsök szezonja még éppen tart, de már megyünk a télbe.

Sokan eltették már a télire való savanyúságot. Ám ha mégsem, a Sovi Ubisnál akad mindenféle finomság, a sláger a savanyú káposzta. De előttünk vittek gyufachilli paprikát is. Egy érdekességre is bukkantunk a savanyúsnál: mangós-chillis szörpre. Vettünk is egy üveggel. A mangó édessége és a chilli karcossága felfrissít a zord időjárásban.

Októberfesztre készül a piac

A piac egyébként a péntek esti fesztiválra is készül. Ugyanis a bajor Októberfest az Esztergomi piacon landol, ahol a német testvérváros, Ehingen különítménye is hozzájárul a hangulathoz.

Mint megtudtuk: szmókerben süti majd Patkó Gergő, az Év Lángozója tulajdonosa a húsokat, a német partnerek hordószámra hozzák a különböző bajor söröket. A Sovi Ubiék pedig szarvaspörkölttel csábítják a látogatókat október 10-én este. 

