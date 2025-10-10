Az ősz slágerétől burjánzik a piac - különlegességre bukkantunk a piacon

Komárom-Esztergom vármegye bővelkedik termelői piacokban, ahol a napi zöldség-gyümölcs beszerzésén túl az élmény és a különlegességek tárháza is várja a vásárlókat. Mi most az Esztergomi piacon néztünk körbe.

Esztergomi Piac

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Vitaminbombáktól roskadoznak az Esztergomi piac pultjai

A helyiek kedvelt piacán sokan vásárolnak be nap mint nap. Most sem volt másképp, a zöldségesek pultjai roskadoztak a harsány színű portékától. Emellett kézműves áruk garmadája is várta a vásárlókat. Már lehet kapni a karácsony és a téli begubózás hangulatát idéző birsalmasajtot is.