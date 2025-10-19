Madártávlatból Esztergom: innen még biztos nem láttad a várost

Sokan nem jutnak fel ennek az épületnek a tetejére, ahonnan kiváló látványt nyújtanak az esztergomi látnivalók is.

A Ferences Gimnázium tetejéről néztünk körbe ESztergomban. Az esztergomi látnivalók más szemszögből

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Esztergomi látnivalók egy helyről - más szemszögben

Esztergom csodaszép város, a törtnelmi épületek, utcák megannyi történelmi emléket őriznek. A több mint ezeréves város látnivalói megunhatatlanok, ahogy a város épületeinek látványa is.

Bár sok ismert kilátópont található a városban - elég csak az Esztergomi Bazilika Panorámatermére gondolnunk, ahonnan nemrég mi is körbenéztünk - ám most felfedeztünk egy olyan helyet, ahonnan nem megszokott a látvány.