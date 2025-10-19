október 19., vasárnap

Madártávlat

1 órája

Madártávlatból Esztergom: innen még biztos nem láttad a várost

Címkék#ferences gimnázium#turizmus#iskola

Bebocsátást nyertünk esztergomi iskolába, amely büske hagyományaira. Különelges helyszínről mutatjuk meg nektek esztergomi látnivalókat.

Feleki Marietta

Sokan nem jutnak fel ennek az épületnek a tetejére, ahonnan kiváló látványt nyújtanak az esztergomi látnivalók is.

esztergomi látnivalók a ferences gimnáziumból
A Ferences Gimnázium tetejéről néztünk körbe ESztergomban. Az esztergomi látnivalók más szemszögből
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Esztergomi látnivalók egy helyről - más szemszögben

Esztergom csodaszép város, a törtnelmi épületek, utcák megannyi történelmi emléket őriznek. A több mint ezeréves város látnivalói megunhatatlanok, ahogy a város épületeinek látványa is.

Bár sok ismert kilátópont található a városban - elég csak az Esztergomi Bazilika Panorámatermére gondolnunk, ahonnan nemrég mi is körbenéztünk - ám most felfedeztünk egy olyan helyet, ahonnan nem megszokott a látvány. 

Az esztergomi Ferences Gimnázium tetőkertjében jártunk nemrég, az Év Háza Díjak átadójának apropóján. Megnézhettük, mit láthatnak a diákok nap mint nap, ha ide felmennek kikapcsolódni. A város ebből a szemszögből érdekes látványt nyújt. Még a szemközti, nemrég felújított egykori laktanya tetején levő mintákat is látahattuk. 

Nézzetek körbe velünk ti is, fotókon a nem mindennapi szemszögből Esztergom.

GALÉRIA: Innen még biztos nem láttad Esztergomot (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

