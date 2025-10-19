1 órája
Madártávlatból Esztergom: innen még biztos nem láttad a várost
Bebocsátást nyertünk esztergomi iskolába, amely büske hagyományaira. Különelges helyszínről mutatjuk meg nektek esztergomi látnivalókat.
Sokan nem jutnak fel ennek az épületnek a tetejére, ahonnan kiváló látványt nyújtanak az esztergomi látnivalók is.
Esztergomi látnivalók egy helyről - más szemszögben
Esztergom csodaszép város, a törtnelmi épületek, utcák megannyi történelmi emléket őriznek. A több mint ezeréves város látnivalói megunhatatlanok, ahogy a város épületeinek látványa is.
Bár sok ismert kilátópont található a városban - elég csak az Esztergomi Bazilika Panorámatermére gondolnunk, ahonnan nemrég mi is körbenéztünk - ám most felfedeztünk egy olyan helyet, ahonnan nem megszokott a látvány.
Az esztergomi Ferences Gimnázium tetőkertjében jártunk nemrég, az Év Háza Díjak átadójának apropóján. Megnézhettük, mit láthatnak a diákok nap mint nap, ha ide felmennek kikapcsolódni. A város ebből a szemszögből érdekes látványt nyújt. Még a szemközti, nemrég felújított egykori laktanya tetején levő mintákat is látahattuk.
Nézzetek körbe velünk ti is, fotókon a nem mindennapi szemszögből Esztergom.
GALÉRIA: Innen még biztos nem láttad Esztergomot (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám