Ítélet

31 perce

Pánik az esztergomi kórházban: őrjöngő férfi vert ápolókat és orvost, a rendőrök állították meg a tombolást

Ámokfutásba kezdett egy férfi a kórházban. A bíróság tárgyaláson börtönre ítélte, ám meglepő kéréssel állt elő az esztergomi kórházban ámokfutó vádlott és védője.

Feleki Marietta

Mint korábban megírtuk, a férfi egy orvost és egy nővért is megvert a Vaszary Kolos Kórházban, amikor nem engedték be édesanyjához. Két napig járt vissza az esztergomi kórházba, és mindkét alkalommal kiborult, nagy kárt is okozott.

A bíróság tárgyaláson börtönre ítélte, ám meglepő kéréssel állt elő az esztergomi kórházban ámokfutó vádlott és védője.

Orvost és nővért vert a férfi az esztergomi kórházban

Mint megírtuk: a férfi 2024. április 3-án a sürgősségi osztályon balhézott: ekkor vesztette el a józan ítélőképességét, szóváltásba keveredett az egyik tanúval, akit kétszer ököllel arcon ütött. Az ápolónak arczúzódása keletkezett, a cselekménynek mintegy 20 fő volt a szemtanúja.

Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni, ám mivel nem engedték be, dühbe gurult, összetörte a kórházi berendezést, ezzel 
343 540 forint kárt okozott.

 A lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót kétszer úgy pofonvágta, hogy a betegszállító a földre rogyott. Ám a földön tovább ütlegelte a kórházi dolgozót, majd a mellette álló ápolónőt rúgta hátba.

A földön fekvőket ütlegelte, sokkolóval állították le

A betegszállító és az ápolónő is legurult a lépcsőn, ahol a feldühödött férfi mindkettőt ütlegelte. Egy pillanatra megállt, ekkor a két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült. 

Ekkor érkezett meg egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra. A férfi azonban nem állt le: megütött egy érkező biztonsági őrt, aki gázspray-vel lefújta a férfit. Az ekkor már kiérkező rendőrök végül sokkolóval állították le az őrjöngőt, majd bilincsbe verve vittek el.  

A cselekmény következtében az ápoló 3 hónap alatt gyógyuló sérülést szenvedett, állapota maradandó fogyatékosságként értékelendő. Az orvosnak okozott sérülések 2 hónap alatt gyógyultak, a beteghordónak nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozó cselekmény alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására, illetve a biztonsági őr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Fellebbezett az agresszor

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, súlyos testi sértés bűntette, garázdaság vétsége, rongálás vétsége miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádirata alapján az Esztergomi Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott azzal a letartóztatásban lévő férfival szemben, aki kórházban randalírozva okozott súlyos sérüléseket a kórházi dolgozóknak, tájékoztatott a Tatabányai Törvényszék.

Dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: az ügyészség indítványára a bíróság a férfit 6 év 10 hó börtönbüntetésre és 7 év  közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ügyész az elsőfokú ítéletet tudomásul vette, az elkövető és védő fellebbezést jelentett be. Az ítélet kihirdetését követően a bíróság az elkövető letartóztatását fenntartotta.

