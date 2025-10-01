Pánik az esztergomi kórházban: őrjöngő férfi vert ápolókat és orvost, a rendőrök állították meg a tombolást

Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni, ám mivel nem engedték be, dühbe gurult, összetörte a kórházi berendezést, ezzel

343 540 forint kárt okozott.

A lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. A betegszállítót kétszer úgy pofonvágta, hogy a betegszállító a földre rogyott. Ám a földön tovább ütlegelte a kórházi dolgozót, majd a mellette álló ápolónőt rúgta hátba.

A földön fekvőket ütlegelte, sokkolóval állították le

A betegszállító és az ápolónő is legurult a lépcsőn, ahol a feldühödött férfi mindkettőt ütlegelte. Egy pillanatra megállt, ekkor a két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült.

Ekkor érkezett meg egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra. A férfi azonban nem állt le: megütött egy érkező biztonsági őrt, aki gázspray-vel lefújta a férfit. Az ekkor már kiérkező rendőrök végül sokkolóval állították le az őrjöngőt, majd bilincsbe verve vittek el.

A cselekmény következtében az ápoló 3 hónap alatt gyógyuló sérülést szenvedett, állapota maradandó fogyatékosságként értékelendő. Az orvosnak okozott sérülések 2 hónap alatt gyógyultak, a beteghordónak nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozó cselekmény alkalmas volt ennél súlyosabb sérülés okozására, illetve a biztonsági őr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Fellebbezett az agresszor

A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, súlyos testi sértés bűntette, garázdaság vétsége, rongálás vétsége miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádirata alapján az Esztergomi Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott azzal a letartóztatásban lévő férfival szemben, aki kórházban randalírozva okozott súlyos sérüléseket a kórházi dolgozóknak, tájékoztatott a Tatabányai Törvényszék.