Itt nőtt fel Pindroch Csaba és Bubuk István - előkerült a régi tablókép!

Az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnáziumban adták át nemrég a Komárom-Esztergomi Év Háza Díjakat. Ennek apropójából körbenézhettünk az esztergomi iskola új helységeiben.

Az esztergomi iskola, a Szent Antal Esztergomi Freneces Gimnázium és Kollégium falai közt néztünk körbe

Ez az esztergomi iskola a modern és a hagyományos ötvözete

Az iskola nemrég 5,2 milliárd forintos összeköltségből új épületszárnyat és tornacsarnokot kapott, amelyt tavaly ősszel mutattak be először a nagyközönségenek. Az iskola falai közé ismét bebocsátották az érdeklődőket, ahol a tervező, Gutowski Róbert vezette körbe a szakma vármegyei képviselőit. A beruházást megelőző régészeti feltárásról és az építész szakmai részeiről beszélt a jelenlévőknek.