Itt nőtt fel Pindroch Csaba és Bubuk István - előkerült a régi tablókép!
A Ferences Gimnázium új és régi épületszárnyában jártunk. Az esztergomi iskola nemrég megújult, ám a régiek emlékét most is őrzik a falak. Pindroch Csaba tablóképét is megtaláltuk.
Az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnáziumban adták át nemrég a Komárom-Esztergomi Év Háza Díjakat. Ennek apropójából körbenézhettünk az esztergomi iskola új helységeiben.
Ez az esztergomi iskola a modern és a hagyományos ötvözete
Az iskola nemrég 5,2 milliárd forintos összeköltségből új épületszárnyat és tornacsarnokot kapott, amelyt tavaly ősszel mutattak be először a nagyközönségenek. Az iskola falai közé ismét bebocsátották az érdeklődőket, ahol a tervező, Gutowski Róbert vezette körbe a szakma vármegyei képviselőit. A beruházást megelőző régészeti feltárásról és az építész szakmai részeiről beszélt a jelenlévőknek.
A többszintes új épület kollégium és egyben közösségi tér is. Már külső megjelenésében sem hétköznapi az új szárny Belépéskor egy modern és tágas, szellős aula fogadja a látogatót, ahol az anyaghasználat ötvözi a kortárs és a hagyományos elemeket: megfér egymás mellett a faburkolat a tégla és a szürke betonburkolat. Szinkronban van az iskola szellemiségével is, hiszen a diákokat a jövőre készítik fel a hagyományos értékrend eszközeivel.
Az alsó szintről széles lépcső visz a karzatra, ahonnan csigalépcső vezet fel a legfelső szintre, amely szintén nyitott. Utunk a kollégiumi, illetve a tantermi részleg felé vezetett. Itt a tervező részletezte a helykihasználás és az építőelemek alkalmazását
Híres színészek tablóit rejtik a falak
- Ezen épületrészben több tablót is találtunk az elmúlt évtizedből, illetve a XX. század öregdiákjairól készült fotókat is találtunk. Mint Számthó Gellért iskolaigazgató elmondta: több tabló a régi épületszárnyban levő kollégiumban van, így például Pindroch Csabáé és Bubik Istváné is.
A Franka több, mint egy intézmény
Az intézményt, vagy ahogy a helyiek nevezik: a Frankát 1931. szeptember 8-án alapították mariánus ferencesek, még Szent Antal Reálgimnázium néven. Helyén a kolostor már régebb óta működött, ugyanis a ferencesek itt telepedtek le a városban 1222-ben. A fiúiskolában négy, illetve hatosztályos rendszerben körülbelül 300-an tanulnak. Sok iskolás távolról érkezik, így ők az iskola kollégiumában élnek. Az iskola honlapja szerint havonta kapnak 3-4 nap szünetet. A diákok mindennapjaikat az intézmény falai közt töltik, számos fejlesztő és kikapcsolódást nyújtó lehetőség áll rendelkezésükre, szervezett keretek közt.
Az iskolából több ismert személyiség került ki: Bősze Ádám zenetörténész, Bubik István színész, Glattfelder Béla politikus, Horányi László, az esztergomi Várszínház igazgatója vagy épp Pindroch Csaba színművész.
Azonban - micsoda véletlen - Pindroch Csaba Facebook-oldalán posztolta egykori érettségi tablóképét annak apropójából, hogy épp 33 éve lépett a színészet útjára, az Arany János Színházban. Egyébként a színész nem feledte egykori Alma Materét, az új épületszárny átadóján vállalta a konferanszié szerepét. Sőt: számtalanszor visszatért Esztergomba és környékére egy-egy előadásra.
A szakmai bemutató az iskola legkülönlegesebb helyszínén, a tetőkertben ért véget. Mint a Gutowski Róbert kiemelte: ez az egyik kedvenc része volt a projekten belül, a japán kertek mintájára alakították ki a tetőkertet.
Padok és mini színházi lelátó is helyet kapott itt, ahol öregdiák találkozókat is szerveznek. A kert felett magasodó épületrész oldalán pedig egy - a tervező szerint manapság nem megszokott módon - egy napóra is helyet kapott. A diákok a szemközti tantermekből itt figyelik az idő múlását tette hozzá humorosan a tervező.
A tetőről pedig nem mindennapi szemszögből láthatjuk Esztergomot, fotókon mutatjuk.
