Felújítják Esztergom ikonikus épületét, amely hollywoodi filmben is szerepelt +fotók

Sokan ismerik Esztergom ikonikus saroképületét a Kis-Duna sétánynál. A belvárosi régi, impozáns épületére ráfért a felújítás, amelyre a város is támogatást adott. A város egyik éke lehet a jövőben a régi bérház. Az esztergomi épület története sem kevésbé impozáns.

Az esztergomi épület története: színház és fatelep volt a helyén

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Lőrinc utca 17. szám alatti háza helyiek számára ikonikus az épület, amely a Mária Valéria híd felől a Bottyán hídon át érkezve fogadja a városba érkezőt. Egyike azon esztergomi belvárosi épületeknek, amely megmenekült a rendszerváltás előtti nagy városátépítésnek. Ám az idő vasfoga nem kímélte.

A nagy, díszes kapukkal, terrakotta színével kitűnő tömböt 1928-ban építették, ám a területen előtte az 1700-as évek végétől 1851-ig Freud féle fatelep állt, írja a wikipedia Commons. 1852-től Hutt Miklós ácsmester vette át, és megnyílt az esztergomi Nyári Szinkör, olyan előadókkal a színpadán, mint Blaha Lujza.